Clemens Tönnies tritt von seinem Amt als Aufsichtsratsvorsitzender beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 zurück.

Das bestätigte der Verein am Dienstagnachmittag (30.06.20). Der 64-Jährige war nach Corona-Fällen in seinem Fleisch-Unternehmen, dem sportlichen Niedergang der Schalker und wirtschaftlicher Not im Klub zuletzt massiv in die Kritik geraten.

Mehr in Kürze.

Quelle: sportschau.de