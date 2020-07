Der FC Liverpool ist endgültig zurück im Fußball-Himmel: Nach einem Heimsieg gegen Chelsea stemmten Trainer Klopp und seine Jungs die riesige Trophäe der Premier League in die Höhe.

Gut einen Meter hoch, 25 Kilogramm schwer, aus reinem Silber - und mit einem vergoldeten Krönchen: Die Freude des Liverpooler Teams bei der effektvoll inszenierten Übergabe der Premier League Trophy durch Sir Kenny Dalglish, Liverpools Meistercoach von 1990, an Kapitän Jordan Henderson war überbordend. Liverpool stand bereits seit dem 25 Juni als Meister fest - zum 19. Mal seit 1901. Zuletzt war der große nationale Coup 1990 gelungen - und seither war der Frust der Liverpooler Anhänger von Jahr zu Jahr gewachsen.

"Es wäre natürlich viel schöner, wenn Fans im Stadion wären", sagte Klopp nach der Pokal-Übergabe bei "sky", "aber wenn das verdammte Virus endlich im Griff ist, dann feiern wir das zusammen. Wir müssen jetzt das beste aus der Situation machen, wir können sie nicht ändern."

Klopp: "Einer der größten Tage meines Lebens"

"Es ist wie Weihnachten", hatte der 53 Jahre alte Meistertrainer bereits vor dem Spiel gegen den FC Chelsea gesagt. Der "Manager" nahm als Erster die Meisterschafts-Medaille entgegen, bevor sein Team nach und nach die Ehrentribüne betrat.



Vor einem Jahr hatte Klopp den "LFC" zum Triumph in der Champions League geführt. Aber der Gewinn der Premier-League-Trophäe ist für Liverpool und seine Anhänger etwas ganz Besonderes: "Es ist einer der größten Tage meines Lebens, endlich die Trophäe in den Händen zu halten", sagte der frühere Mainzer und Dortmunder Trainer. Jürgen Klopp war kürzlich von den deutschen Fußball-Fans zum beliebtesten deutschen Trainer gekürt worden, vor Christian Streich (SC Freiburg) und Hansi Flick (FC Bayern München.

Fans ignorieren Aufruf des Polizeichefs wegen Corona-Pandemie

Die Zeremonie im Stadion war wegen der verheerenden Auswirkungen der Corona-Pandemie in Großbritannien ohne Fans abgehalten worden. Dafür feierten viele Fans der "Reds" auf den Straßen der Stadt, die Appelle von Polizeichef Andy Cooke an die Liverpool-Fans, wegen der Corona-Pandemie zu Hause zu bleiben, blieben vielfach ungehört. Viele Anhänger hatten die Partie an der legendären Anfield Road gemeinsam verfolgt und mit Feuerwerks-Raketen und Böllern gefeiert.

Die Meisterparade durch die Stadt wie im Vorjahr nach dem Triumph in der Champions League soll im Laufe des Jahres stattfinden, sobald die Corona-Beschränkungen für große Versammlungen aufgehoben werden.

