Champions League Leipzig nach Traumtor auf Achtelfinalkurs

RB Leipzig nimmt in der Champions League Kurs aufs Achtelfinale. Die Sachsen besiegten am Mittwoch (23.10.2019) Zenit St. Petersburg zu Hause verdient mit 2:1 (0:1) und liegen nach drei Spielen mit sechs Punkten wieder im Soll.

Konrad Laimer (49.) und Marcel Sabitzer (59.) mit einem wunderbaren Rechtsschuss drehten die Partie, Jaroslaw Rakitskyy (25.) hatte den russischen Meister in Führung gebracht.

Vor 41.058 Zuschauern in der ausverkauften Arena zeigte Leipzig sich von Beginn an sehr engagiert, hatte mehr als 60 Prozent Ballbesitz und setzte mit Laimers Lattenschuss aus 20 Metern ein erstes Ausrufezeichen. RB überbrückte meist schnell das Mittelfeld, doch gegen die kompakte Zenit-Abwehr fehlte vor dem gegnerischen Strafraum oft die zündende Idee. Sabitzers erster Distanzschuss flog übers Tor.

Rakitskyy mit der Führung

Die Gäste vermieden ein kompliziertes Aufbauspiel und setzten auf lange Bälle. Damit brachten sie die Leipziger aber immer wieder in Verlegenheit. Nach einer Flanke von der linken Seite scheiterte Sebastian Driussi mit einem Volleyschuss. Mitte der ersten Halbzeit nahm Rakitskyy genauer Maß und drosch den Ball nach einem Abpraller aus 25 Metern ins Netz. Kevin Kampl hatte viel zu halbherzig verteidigt.

Leipzig antwortete mit wütenden Angriffen, einen Kopfball von Nationalspieler Lukas Klostermann konnte Zenit-Keeper Michail Kerzhakov gerade noch parieren. In der Folge zeigte RB allerdings auch wieder die Fehler der vergangenen Wochen: ungenaue Pässe und mangelnde Cleverness im Abschluss. Timo Werner verzog kurz vor der Pause aus wenigen Metern übers Tor.

Sabitzers Traumtor

Zur zweiten Halbzeit blieb Werner draußen, dafür kam Matheus Cunha ins Team. Der Brasilianer scheiterte nach eleganter Ballannahme mit einem Fallrückzieher knapp. Kurz darauf war Laimer zur Stelle, als er von der rechten Seite ins lange Eck einschoss. Leipzig erhöhte den Druck und wurde nochmals dafür belohnt. Nach einer Flanke von der linken Seite zirkelte Sabitzer den Ball aus halbrechter Position genau in den Winkel. Kerzhakov blieb nur der staunende Blick.

"Das Ding war richtig geil. Das versuche ich immer mal wieder im Training. Davon träumst du, dass der im Spiel dann so reingeht", sagte Sabitzer.

Cunha verpasst die Entscheidung

Doch St. Petersburg hatte sich noch nicht geschlagen gegeben. Der Tabellenführer der russischen Liga setzte immer wieder gefährliche Konter. Der eingewechselte Yordan Osorio kam am Fünfmeterraum frei an den Ball, schoss aber über die Latte. Cunha hätte danach mit zwei Großchancen für Leipzig alles klar machen können, verpasste aber zweimal frei vor Kerzhakov das 3:1. Trotzdem reichte es am Ende zum Sieg.

"Es war ein geiles Fußballspiel - gerade in der zweiten Halbzeit", sagte Leipzigs Forsberg: "Da haben wir das, was wir uns vorgenommen hatten, noch besser umgesetzt." RB-Trainer Julian Nagelsmann zeigte sich "sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich glaube, dass es hoch verdinet war."

Samstag in Freiburg

Für Leipzig geht es in der Bundesliga am Samstag (26.10.2019/15.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim SC Freiburg weiter.

Quelle: sportschau.de