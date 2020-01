Das erste Hauptrundenspiel der Handball-EM war für die deutsche Mannschaft das erhoffte Erfolgserlebnis. Das Team besiegte Weißrussland mit 31:23. Bester deutscher Torschütze war Timo Kastening mit sechs Treffern.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft scheint mit Beginn der Hauptrunde der Handball-EM zu ihrer Form gefunden zu haben. Gegen Weißrussland setzte sich das DHB-Team am Donnerstag (16.10.2020) in Wien gegen Weißrussland souverän mit 31:23 durch und hat nun 2:2 Punkte auf dem Konto. Am Samstag muss die deutsche Mannschaft gegen Turnierfavorit Kroatien zu ihrem zweiten Hauptrundenspiel antreten (20.30 Uhr).

Die deutsche Mannschaft legte ungewohnt schnell und engagiert los. Die Abwehr packte zudem ungewohnt hartnäckig zu und der Angriff nutzte so gut wie jede Möglichkeit, die sich ihr bot. Nach knapp zehn Minuten lag das DHB-Team bereits mit 7:3 in Führung, nach 16 Minuten stand es bereits 11:4 für das Team von Bundestrainer Christian Prokop. Die Weißrussen taten sich in der ersten Hälfte äußerst schwer und fanden so gut wie keine Lücke in der deutschen Defensive. Und Timo Kastening klaute sich immer wieder die Bälle und setzte zu Tempogegenstößen an, die er mit traumwandlerischer Sicherheit verwandelte. das setzte dem Gegner zu und der deutschen Mannschaft gab diese furiose Herangehensweise stetig neues Selbstvertrauen. Zur Pause führte die DHB-Auswahl mit 18:11.

Das Prokop-Team behielt diese Aggressivität und die Konzentration auch im zweiten Durchgang bei. Vor allem Torhüter Andreas Wolf erreichte in dieser Partie und erstmals in diesem Turnier sein gewohntes Leistungsvermögen und verhinderte mehrere Treffer mit seinen sehenswerten Paraden gegen die wuchtigen weißrussischen Werfer. Die deutsche Mannschaft hielt die Weißrussen auch in der Folge auf Distanz. Nach 50 Minuten führte das Team souverän mit 27:20. Diese Souveränität der deutschen Mannschaft hielt bis zum Schlusspfiff an.

Quelle: sportschau.de