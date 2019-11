Großer Preis von Brasilien Verstappen siegt, Ferrari raus

Nächster Ferrari-Eklat beim Großen Preis von Brasilien in Sao Paulo: Kurz vor Schluss schossen sich Sebastian Vettel und Charles Leclerc gegenseitig aus dem Rennen. Der Sieg ging an den grandios fahrenden Max Verstappen im Red Bull.

Von Christian Hornung

Das Rennen war schon ruiniert, es ging am Ende eigentlich nur noch um die Plätze vier und fünf für Vettel und Leclerc. Der Monegasse fuhr zunächst mit einem harten, aber fairen Manöver an Vettel vorbei, doch der konterte in seinem 100. Rennen für die Scuderia sofort. Dabei berührten sich die beiden Roten und schieden aus - begleitet von lauten Flüchen über den Boxenfunk. "Mein Gott, muss das sein?! So ein Bockmist aber auch!", schrie Vettel, und Leclerc brüllte: "Was zur Hölle macht er?"

Verstappen an der Spitze beeindruckte das Scharmützel nicht: Der Niederländer fuhr einen großen Sieg nach Hause - völlig überraschend vor Pierre Gasly im Toro Rosso, der in einem chaotischen Finale sogar Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes in die Knie zwang.

Gasly voller Euphorie

Verstappen sagte gleich nach dem Rennen im Sieger-Interview: "Unglaublich, ich hatte sehr viel Spaß da draußen. Ich hatte sehr viel Speed und mit den Reifen hat es sehr gut funktioniert. Wir wussten, dass wir das ganze Wochenende Top-Speed hatten."

Hamilton machte Gasly ein großes Kompliment: "Pierre hat einen Super-Job gemacht, vorher habe ich aber gegen Albon einen Fehler gemacht, für den ich mich entschuldige. Wir haben insgesamt alles probiert, hatten aber auf der Geraden keine Chance."

Gasly war überglücklich: "Diesen Tag werden ich niemals vergessen, es ist einfach phantastisch, erstmals auf dem Podium zu stehen. Ich liebe diese Emotionen im Motorsport, am Ende hatten wir dann die Gelegenheit und ich habe einfach nur versucht, kühlen Kopf zu bewahren und das Ding zu Ende zu bringen."

Hamilton gleich an Vettel vorbei

Schon beim Start hatte Polesetter Verstappen alles im Griff und fuhr sofort einen ordentlichen Abstand auf seine Verfolger heraus. Vettel hingegen patzte gleich in der ersten Kurve, bremste zu früh ein und musste dadurch Weltmeister Hamilton auf der Außenbahn vorbeiziehen lassen.

Charles Leclerc im zweiten Ferrari hatte deutlich mehr Spaß zu Rennbeginn. Der Monegasse war als Vierter im Qualifying wegen eines Motorenwechsels auf Platz 14 in der Startaufstellung zurückgestuft wordem, pflügte aber von der ersten Runde an nur so durchs Feld. Nach gerade mal vier Runden war er bereits in den Punkterängen angekommen, drei Umläufe später lag er auf Rang sieben.

Kühler Konter von Verstappen

In der 21. Runde griff die Mercedes-Crew dann die Spitze an. Hamilton setzte auf den "Undercut", ging als Erster an die Box und fuhr so auf frischeren Reifen etwas Zeit auf Verstappen heraus. Der Niederländer wechselte eine Runde danach, wurde in der Boxengasse auch noch von Robert Kubica im Williams behindert - und landete bei der Rückkehr auf die Strecke tatsächlich hinter Hamilton.

Doch Verstappens Konter war eiskalt: Seine Reifen waren sofort auf Temperatur, nach nur einer weiteren Runde schnappte er sich Hamilton auf der Strecke und zog mit einem perfekten Manöver vorbei. Der in diesem Duell chancenlose Brite war sauer und meckerte seine Box an: "Kommt, Jungs! Erklärt mir bitte mal, warum ich Probleme mit der Batterie habe!" Seine Techniker beruhigten ihn, es sei alles in Ordnung, nur die Motortemperatur sei aktuell etwas hoch.

Perfekter Stopp von Red Bull

Von irgendwelchen nachhaltigen Problemen war im weiteren Verlauf dann auch nichts zu merken, Hamilton fuhr meist rund zwei Sekunden hinter Verstappen her. Auch beim zweiten Reifenwechsel versuchten die Mercedes-Strategen wieder die frühere Variante, doch sie brauchten 3,3 Sekunden für das Montieren der vier Gummis. Red Bull machte es eine Runde später deutlich besser und legte mit 1,9 Sekunden einen großartigen Stopp hin - das war die Vorentscheidung.

Und auch der zweite Mercedes schob Frust. Valtteri Bottas jagte lange hinter Leclerc her, setzte mehrfach erfolglos gegen den stark verteidigenden Ferrari-Youngster an - und musste dann mit einem möglicherweise überhitzten Motor in der 52. von 71 Runden seinen Silberpfeil abstellen. Damit löste der Finne eine Safety-Car-Phase aus, die Verstappen nochmal für frische Reifen nutzte und damit hinter Hamilton zurückfiel.

Doppel-Coup nach dem Restart

Das bis dahin oft langweilige Rennen bekam dadurch nochmal richtig Spannung und Dynamik. Beim Restart in der 59. Runde griff Verstappen mit seinen top-frischen Soft-Reifen sofort wieder an und zwängte sich ein weiteres Mal an Hamilton vorbei. Auch der zweite Red Bull war hellwach: Alex Albon machte Druck auf Vettel und schnappte sich den dritten Platz des Deutschen, der dann kurz danach in das folgenschweren Infight mit Leclerc ging.

Das Safetycar musste also noch einmal raus, Albon fuhr dann sogar auf Platz zwei vor. Doch er und Hamilton berührten sich dann in der vorletzten Runde auch noch - es roch nach einem Nachspiel für den Weltmeister. Unfassbar am Ende: Gasly, kurz zuvor noch Sechster, profitierte von der Berührung Hamiltons mit Albon, der sich neben die Strecke drehte. Albon schoss damit plötzlich auf Platz zwei vor und wehrte auf der Ziellinie den Angriff des Weltmeisters ab - sein Jubel danach war grenzenlos.

