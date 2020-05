Borussia Mönchengladbach hat das Bundesliga-Heimspiel gegen Union Berlin am 29. Spieltag souverän mit 4:1 (2:0) gewonnen. Zwei Franzosen überragten.

Alassane Pléa (80. Minute), Marcus Thuram (42., 59.) und Florian Neuhaus (17.) trafen für die Borussia, die durch den Erfolg weiterhin im Kampf um die Champions-League-Plätze mitmischt. Den Treffer für die Gäste erzielte Sebastian Andersson (50.).

Unions Negativserie hält damit an und die Mannschaft von Urs Fischer muss sich nach sechs sieglosen Partien hintereinander nun definitiv in Richtung Abstiegsplätze orientieren. Vier Punkte beträgt der Abstand auf den Relegationsrang, sechs der auf Platz 17.

Thuram und Neuhaus belohnen sich

Die Gladbacher ließen von Beginn an keinen Zweifel daran, dass sie nach den zuletzt eher mäßigen Ergebnissen dringend wieder in die Spur finden wollten. Von Beginn an übernahm die Elf von Marco Rose das Kommando und hielt die Gäste zumeist weit weg vom eigenen Tor. Vor allem Thuram und Neuhaus waren es, die das Tor von Rafael Gikiewicz zu Beginn in Bedrängnis brachten - und beide belohnten sich auch schon im Laufe des ersten Durchgangs für ihre Bemühungen. Neuhaus marschierte in Richtung Berliner Tor, schüttelte Gegenspieler Marvin Friedrich ab und platzierte den Ball im Straucheln noch ohne viel Kraft aber dafür sehr präzise an den linken Innenpfosten und von dort ins Tor (17.).

Die Borussia machte weiter Druck und ging auf das 2:0, das dann kurz vor der Pause auch noch fiel. Thuram verwertete eine Flanke von der linken Seite von Alassane Pléa per Kopf mühelos aus kurzer Distanz (42.). Thurams Torjubel, bei dem der Franzose auf ein Knie ging, war ein Protest gegen Rassismus und den gewaltsamen Tod des dunkelhäutigen US-Amerikaners George Floyd. Die Gladbacher Führung jedenfalls war hochverdient, bis zum Halbzeitpfiff musste Yann Sommer zwischen den Gladbacher Pfosten keinen einzigen Torschuss parieren.

Union startet verbessert - Gladbach schüttelt sich nur kurz

Dafür bekam Sommer direkt nach Wiederanpfiff mehr zu tun. Nach dem ersten Torschuss nach nur wenigen Sekunden, den der Schweizer noch sicher fest hielt, war der zweite deutlich gefährlicher - und direkt auch im Tor. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld war die Borussia-Defensive in der Zuordnung nicht richtig orientiert, Ingvartsen leitete den hohen Ball weiter vor das Gladbacher Gehäuse, wo Andersson dann keine Probleme hatte, den Anschlusstreffer zu erzielen.

Beinahe hätte die Rose-Elf direkt im Gegenzug zum 3:1 getroffen, doch Patrick Herrmanns Versuch wurde von Keven Schlotterbeck so gerade noch ans Außennetz gelenkt (52.). Durch das Gegentor war die kurze Schwächephase der Borussia jedenfalls aber wieder beendet. Nach starkem Ballgewinn von Jonas Hofmann flankte erneut Plea auf Thuram, der ähnlich unbedrängt wie bei seinem ersten Tor, diesmal mit dem Fuß vollendete.

Plea holt den dritten Scorerpunkt

Die nächsten Minuten verliefen ausgeglichener. Als die Gäste gerade Morgenluft witterten und nochmal personell für die Schlussphase ihre gesamte Offensive auf das Feld brachten, beendete Mönchengladbach jegliche Hoffnungen: Pléa gelang nach zwei Vorlagen auch noch sein Treffer - der Franzose verarbeitete eine Flanke von Ramy Bensebaini technisch anspruchsvoll per Direktabnahme zum Endstand.

Gladbach eröffnet nun den 30. Spieltag mit der Auswärtspartie beim SC Freiburg am Freitag (05.06.2020) um 20.30 Uhr. Union spielt erst am Sonntag (07.06.2020) um 15.30 Uhr daheim gegen Schalke 04.

