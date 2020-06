Etliche Fußballer haben mit diversen Aktionen Gerechtigkeit für den in den USA getöteten George Floyd gefordert und damit gegen Rassismus protestiert. Der DFB prüft mögliche Strafen, die FIFA empfiehlt "gesunden Menschenverstand".

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur AP schrieb die FIFA, dass die Umstände berücksichtigt werden müssten, unter denen es die Aktionen gegeben habe. Weiter teilte der Weltverband in dem Schreiben mit, dass er "die Tiefe der Gefühle und Bedenken, die viele Fußballer angesichts der tragischen Umstände des Falles George Floyd zum Ausdruck bringen", verstehe.

Auch am Pfingstmontag (01.06.2020) während des Bundesligaspiels zwischen dem 1. FC Köln und RB Leipzig hatte ein Spieler mit einer Botschaft gegen Rassismus protestiert. Kölns Stürmer Anthony Modeste zeigte nach seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:3 demonstrativ seine helle Innenseite der rechten Hand und die dunkle Außenseite der linken Hand nebeneinander. Auf Instagram schrieb er zu einem Foto dieser Szene: "#noracism#strongertogether#justiceforgeorgefloyd" (#keinRassismus#gemeinsamstärker#GerechtigkeitfürGeorgeFloyd).

In England schloss sich die gesamte Mannschaft des FC Liverpool den Protesten an. Die Spieler des Tabellenführers der englischen Premier League stellten sich im Stadion an der Anfield Road am Anstoßkreis auf und knieten symbolisch nieder, um ihre Unterstützung für die "Black Lives Matter"-Bewegung zu zeigen. Der Verein und zahlreiche Profis posteten das Foto in den sozialen Netzwerken.

In der Bundesliga protestierten Jadon Sancho und Achraf Hakimi von Borussia Dortmund sowie Weston McKennie vom FC Schalke 04 und Marcus Thuram von Borussia Mönchengladbach auf dem Rasen.

DFB-Präsident Fritz Keller hatte Verständnis und "großen Respekt" dafür geäußert. "Ob und welche Sanktionen die Solidaritätsbekundungen der Spieler nach sich ziehen werden, muss der DFB-Kontrollausschuss klären", hieß es vom Deutschen Fußball-Bund weiter. Es solle festgestellt werden, "ob das Spiel und das Spielfeld der richtige Ort für diese Handlungen sind", sagte DFB-Vizepräsident Rainer Koch. In den DFB-Regeln heißt es unter anderem, dass die Spieler keine Unterwäsche mit "politischen, religiösen oder persönlichen Slogans" zeigen dürfen.

Quelle: sportschau.de