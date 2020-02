Bayer Leverkusen spielt im Achtelfinale der Europa League gegen die Glasgow Rangers. Der VfL Wolfsburg bekam den ukrainischen Topclub Schachtjor Donezk zugelost.

Sollte sich Eintracht Frankfurt im verlegten Zwischenrundenrückspiel am Freitag (28.02.2020, 18 Uhr) in Salzburg durchsetzen, hieße der nächste Gegner FC Basel. Die Hessen haben das Hinspiel mit 4:1 gewonnen.

Havertz: "Wir wollen mehr"

In Leverkusen gab Toptalent Kai Havertz die weitere Marschroute in der Europa League vor. "Das Achtelfinale ist eine schöne Geschichte", sagte Havertz mit Blick auf die Duelle mit dem schottischen Rekordmeister Glasgow Rangers: "Aber das ist noch nicht genug, wir wollen mehr."

Glasner: "Harte Nuss"

Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner spricht von einer unangenehmen Aufgabe. "Das ist eine Champions-League-Mannschaft, eine international sehr erfahrene Mannschaft", sagte Glasner. "Das wird eine richtig harte Nuss werden."

Die Paarungen wurden von Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann bei der Auslosung im Hauptquartier der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in Nyon gezogen. Die Hinspiele werden am 12. März ausgetragen, die Rückspiele eine Woche später. Das mögliche Frankfurt-Gastspiel in Basel wäre also nicht von der Absage der Schweizer Sportveranstaltungen betroffen. Die gilt nämlich - Stand jetzt - nur bis zum 15. März

Leverkusen tritt als einziger Bundesligist zunächst auswärts an. Danzig ist Gastgeber des Endspiels am 27. Mai.

Das Achtelfinale im Überblick

Basaksehir Istanbul - FC Kopenhagen

Olympiakos Piräus - Wolverhampton Wanderers

Glasgow Rangers - Bayer Leverkusen

VfL Wolfsburg - Schachtjor Donezk

Inter Mailand - Getafe FC

FC Sevilla - AS Rom

Sieger aus Salzburg/Frankfurt - FC Basel

Linzer AK - Manchester United

Quelle: sportschau.de