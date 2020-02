Borussia Mönchengladbach hat seine Auswärtsschwäche überwunden und behält die Bundesligaspitze fest im Visier. Die Borussen feierten durch das 4:1 (1:1) bei Fortuna Düsseldorf erstmals seit knapp 30 Jahren wieder einen Bundesliga-Sieg in Düsseldorf und behaupteten nach dem 22. Spieltag den vierten Rang hinter Leipzig, München und Dortmund.

Jonas Hofmann (22.), Lars Stindl (51./77.) und Florian Neuhaus (82.) trafen für die Gäste, die zuletzt fünf Mal in Folge auswärts nicht gewonnen hatten. Die abstiegsbedrohte Fortuna blieb auch im dritten Bundesligaspiel unter Trainer Uwe Rösler ohne Sieg, der zwischenzeitliche Ausgleich durch Erik Thommy (29.) war zu wenig.

Die Fortuna hatte vor 51.000 Zuschauern in der ausverkauften Arena mit mutigem Pressing begonnen und durch einen Kopfball von Winterzugang Valon Berisha auch die beste Chance der Anfangsphase. Der erste Treffer gelang aber den Gästen: F95-Verteidiger Kasim Adams ließ sich bei einem Gladbacher Konter simpel ausspielen, der angespielte Hofmann schoss sicher ins lange Eck ein.

Thuram überzeugt

Trotz des Rückstands mischte Düsseldorf weiter munter mit. Nach einem langen Ball von Ayhan setzte sich Thommy im Strafraum gegen den zu passiven Stefan Lainer durch und überwand Sommer im Fallen. Wenig später verpasste Düsseldorfs Topstürmer Rouwen Hennings aus zentraler Position sogar knapp eine mögliche Führung (34.).

Mönchengladbachs Trainer Rose stellte zur Pause auf Viererkette um und beorderte Tobias Strobl ins Mittelfeld. Der Plan ging schnell auf: Strobl leitete die erneute Gladbacher Führung ein. Neuhaus schickte den auffälligen Thuram steil, der wiederum kurz vor dem herausstürmenden Torwart Florian Kastenmeier querlegte - Stindl musste nur noch einschieben.

Neuhaus trifft gegen seinen Ex-Verein

Die Gäste kombinierten in der zweiten Hälfte deutlich flüssiger, die fußballerisch nun klar schwächere Fortuna kam nur noch selten in die Nähe von Sommers Tor. Dann schlug erneut Stindl zu, der für den gesperrten Alassane Plea in die Startelf gerückt war. Neuhaus krönte noch seine starke Leistung gegen seinen Ex-Verein mit einem abgefälschten Versuch zum 4:1-Endstand.

Düsseldorf tritt am 23. Spieltag beim SC Freiburg an, Anstoß ist am Samstag um 15.30 Uhr. Zur selben Zeit empfängt Mönchengladbach 1899 Hoffenheim.

Quelle: sportschau.de

Über dieses Thema berichten die tagesthemen am 15. Februar 2020 um 23:30 Uhr.