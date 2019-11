Bei Borussia Dortmund kehrt rechtzeitig zur wegweisenden Woche Ruhe ein. Gegen Wolfsburg zeigte der BVB in Halbzeit zwei eine bärenstarke Leistung.

Borussia Dortmund ist nach zwischenzeitlichem Leistungstief zurück im Titelrennen. Dank des 3:0 (0:0) über den in der Bundesliga zuvor ungeschlagenen VfL Wolfsburg verbesserte sich der Revierclub am Samstag (02.11.2019) auf Rang zwei. Allerdings musste der zurückgekehrte Kapitän Marco Reus früh verletzt den Platz verlassen. Thorgan Hazard (52.), Raphael Guerreiro (58.) und Mario Götze (88., Handelfmeter) überwanden die beste Abwehr der Liga.

BVB rotiert in der Startelf

Überraschend ohne Jadon Sancho und Axel Witsel fiel dem BVB zu Beginn nicht viel ein, um die zunächste sichere VfL-Abwehr zu überwinden. Stattdessen war Dortmund sogar im Glück: Lukas Nmecha lupfte über Marwin Hitz hinweg an die Querlatte (22.). Sonst blieben die Gäste offensiv ebenfalls blass.

Mitte der Halbzeit gab es einen "Doppelwechsel": Götze kam für den erneut verletzten Reus und Schiedsrichter Tobias Welz verließ das Feld mit einer Wadenverletzung. Sein Assistent Martin Thomsen übernahm nach fünfminütiger Unterbrechung. Bis zur Pause blieb Dortmund ohne echte Torchance.

Dortmund zerlegt VfL in Halbzeit zwei

Das sollte sich nach der Pause grundlegend ändern. Ein Konter über Achraf Hakimi bescherte dem BVB die bis dahin glückliche Führung. Nach sehenswertem Zuspiel des Spaniers schoss Hazard unten links ein, Gäste-Keeper Pavao Pervan hatte keine Chance. Dieser Treffer setzte beim BVB neue Kräfte frei. Nur sechs Minuten später war Guerreiro einem Flachschuss ins lange Eck zur Stelle.

Wolfsburg musste das Risiko erhöhen. Statt dem VfL war jedoch der BVB per Konter deutlich gefährlicher: Hakimi, Götze und Mahmoud Dahoud vergaben reihenweise Großchancen. "Wir haben klar verdient gewonnen, hatten in der zweiten Halbzeit viele Torchancen", sagte BVB-Coach Favre. Götze sorgte nach Handspiel von Jeffrey Bruma mit einem Strafstoß für den Endstand.

BVB tankt Selbstvertrauen für Königsklasse

Die Dortmunder gehen nun mit viel Rückenwind in die kommende, wichtige Woche. Am Dienstag empfangen sie in der Champions League Inter Mailand zum womöglich vorentscheidenden Spiel um das Weiterkommen. Danach folgt in der Bundesliga das Spitzenspiel gegen Bayern München. Wolfsburg muss in der Europa League gegen Gent ran. In der Liga geht es für die Wölfe zuhause gegen Leverkusen weiter.

Quelle: sportschau.de

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 02. November 2019 um 18:00 Uhr.