Dirk Lottner hat mit dem 1. FC Saarbrücken seinen Herzensverein blamiert und den 1. FC Köln aus dem DFB-Pokal geworfen. Der Spitzenreiter der viertklassigen Regionalliga-Südwest setzte sich am Dienstagabend (29.10.2019) in der zweiten Runde sensationell gegen den lange harmlosen Bundesliga-Aufsteiger durch.

"Das war Pokal-Like. Wir genießen das und freuen uns auf den nächsten Gegner", sagte Matchwinner Tobias Jänicke, der nun sogar schon vom Finale träumt. Einen Wunschgegner für die nächste Runde habe er nicht. Aber: "Dortmund würde ich gerne aus dem Weg gehen. Die will ich erst in Berlin", sagte Jänicke.

Vor 6.800 Zuschauern in Völklingen trafen zunächst Christopher Schorch (53. Minute) und Gillian Jurcher (57.) für Saarbrücken, ehe Jonas Hector (71.) und Simon Terodde (84.) für die insgesamt enttäuschenden Kölner ausgleichen konnten. Jänicke schoss den Bundesligisten mit seinem Last-Minute-Treffer (90.) aus dem Wettbewerb.

Saarbrückens Trainer Lottner, der fünf Jahre für den FC spielte, hatte die Partie gegen Köln als "Bonusspiel" bezeichnet - für seine Spieler, aber in gewisser Weise auch für sich selbst. Das Augenmerk gilt eigentlich nur dem angepeilten Drittliga-Aufstieg. Bange war den Saarländern vor dem Bundesligisten offensichtlich von Beginn an nicht. Köln tat sich dagegen ähnlich schwer wie in der ersten Runde beim SV Wehen Wiesbaden, wo es nach einem 3:3 erst im Elfmeterschießen weiterkam.

Saarbrücken von Beginn an auf Augenhöhe

Doch diesmal konnten sie sich nicht mehr retten. Die Rotation von Trainer Achim Beierlorzer tat den Kölnern nicht gut. Gleich auf sechs Positionen veränderte der Coach sein Team, setzte im Sturm auf Jhon Córdoba und Anthony Modeste.

Die erste Chance hatten die Gastgeber. Kianz Froese (22.) verpasste den Ball vor FC-Torwart Timo Horn nur knapp. Vier Minuten später reagierte der Kölner Schlussmann bei einem Schuss von Froese glänzend. Die behäbig agierenden Gäste hatten nur eine Chance, doch Modeste (29.) scheiterte an Saarbrückens Torwart Daniel Batz. Zur Pause nahm Beierlorzer Modeste raus.

Jänicke besiegelt Kölner K.o.

Wer eine Kölner Reaktion nach 45 Minuten biederen Fußballs erwartet hatte, wurde überrascht. Saarbrücken drückte gleich aufs Tempo. Sebastian Jakob (46.) schoss aus fünf Metern über das Tor. Doch das Lottner-Team setzte nach und belohnte sich. Maskenmann Schorch traf per Kopf. Jurcher vollendete wenig später nach einem Konter. Ratlos stand Beierlorzer am Spielfeldrand.

Der im Saarland aufgewachsene Hector blickte konsterniert, hatte aber noch eine Antwort. Sein Drehschuss sorgte für den Anschlusstreffer und läutete eine dramatische Schlussphase ein. Der eingewechselte Terodde glich aus, Saarbrücken schwanden die Kräfte, doch dann sorgte Jänicke mit seinem Tor doch noch für den Kölner K.o.

In der Bundesliga haben die Kölner nun am Sonntag (03.11.2019) bei Fortuna Düsseldorf die Chance, die Pokalscharte wieder auszuwetzen.

