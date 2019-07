Brasilien hat die Copa America 2019 im eigenen Land gewonnen. Der Favorit entschied das Heimturnier durch ein 3:1 (2:1) am Sonntag (07.07.2019) im Finale in Rio de Janeiro gegen Peru für sich.

Damit gewann Brasilien zum insgesamt neunten Mal die Südamerika-Meisterschaft und entthronte Titelverteidiger Chile, der im Halbfinale an Peru gescheitert war. Die Treffer für Brasilien, das in Durchgang zwei Gabriel Jesus mit Gelb-Rot verlor, erzielten Everton (15. Minute), Jesus (45.+3) und Richarlison (90. Foulelfmeter). Für Peru gelang Paolo Guerrero zwischenzeitlich per Handelfmeter das 1:1 (44.).

Im ausverkauften Stadion Maracana von Rio de Janeiro sorgte mit Everton einer der Turnier-Shootingstars nach Vorlage von Jesus früh für das 1:0 und Jubel bei den Brasilianern unter den 75.000 Zuschauern. Es war Evertons dritter Turniertreffer.

Keine klare Sache

Doch anders als beim 5:0 für die "Selecao" in der Gruppenphase geriet Peru nicht durcheinander. Der Außenseiter stand defensiv stabil und wurde gegen Ende der ersten Halbzeit auch mutiger im Spiel nach vorn. Das wurde belohnt.

Den Ausgleich besorgte Ex-Bundesligaprofi Guerrero mit einem verwandelten Handelfmeter kurz vor der Pause. Es war das erste Turnier-Gegentor für Brasilien in der regulären Spielzeit. Doch Jesus gelang nach einem Ballgewinn der Brasilianer im Mittelfeld und einem Ausrutscher in der peruanischen Verteidigung noch vor der Pause allein vor dem Tor das 2:1.

Peru kann Überzahl nicht nutzen

In der zweiten Halbzeit spielte Brasilien zunächst druckvoll und hatte Möglichkeiten, die Führung auszubauen. Doch wieder hielt Peru dem Druck stand. Ab der 70. Minute spielte der Außenseiter nach Gelb-Rot gegen Jesus wegen Foulspiels in Überzahl und sorgte für eine spannende Schlussphase.

Edison Flores verpasste nach einem Abpraller aus der brasilianischen Abwehr mit einem Distanzschuss knapp den Ausgleich (75.). Aber Brasilien befreite sich. Bei einem Gegenstoß holte der starke Everton mit einem Solo einen Foulelfmeter heraus, den der eingewechselte Richarlison zum entscheidenden 3:1 verwandelte.

Quelle: sportschau.de