Der Spieltag in der 1. und 2. Bundesliga soll an diesem Wochenende wie geplant ohne Zuschauer ausgetragen werden. Ab Dienstag soll der Ligabetrieb laut DFL-Präsidium bis einschließlich 2. April ausgesetzt werden. Das Montagspiel Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen ist abgesagt.

Den Vorschlag des Präsidiums, den Ligabetrieb ab Dienstag ruhen zu lassen, will die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montag den Proficlubs unterbreiten. Unterdessen ist die Begegnung Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen, die für Montag (16.03.2020) angesetzt war, abgesagt worden.

Die Stadt Bremen hatte trotz des vorgesehenen Geisterspiels mindestens 2.000 bis 3.000 Menschen rund ums Weserstadion erwartet und fällte daraufhin seine Entscheidung.

Ziel: Bis Sommer Saison beenden

Zur Entscheidung, die Saison von Dienstag bis 2. April ruhen zu lassen, sagte die DFL: "Ziel ist es weiterhin, die Saison bis zum Sommer zu Ende zu spielen - aus sportlichen Gesichtspunkten, aber insbesondere auch weil eine vorzeitige Beendigung der Saison für einige Clubs existenzbedrohende Konsequenzen haben könnte." Der 26. Spieltag soll noch planmäßig und ohne Zuschauer so weit wie möglich stattfinden.

Sollten die 36 Profiklubs dem Vorschlag bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Montag in Frankfurt/Main zustimmen, wird erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg (1944/45) der Ligabetrieb unterbrochen. Betroffen wäre allerdings lediglich der 27. Spieltag (20. bis 22. März).

Im engen Austausch mit lokalen Gesundheitsbehörden

Die neun Partien des 26. Bundesliga-Spieltags sollen aber noch als Geisterspiele ohne Zuschauer über die Bühne gehen, auch wenn man sich "weiter im engen Austausch mit dem Bundesgesundheitsministerium beziehungsweise den lokalen Gesundheitsbehörden" befinde, so die DFL: "Die Gesundheit der gesamten Bevölkerung und damit auch aller Fußballfans sowie aller Akteure der Bundesliga und 2. Bundesliga hat oberste Priorität."

Am Donnerstagabend hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel die Bevölkerung wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus zu drastischen Einschnitten aufgefordert und damit indirekt auch die Fußball-Verantwortlichen noch stärker in die Pflicht genommen.

2. Liga: Hannover 96 gegen Dynamo Dresden abgesagt

Der bevorstehende 26. Spieltag an diesem Wochenende soll unter Ausschluss von Zuschauern stattfinden, bevor eine gut zweiwöchige Pause geplant ist. Doch auch mit Geisterspielen kann die Saison nicht nahtlos fortgeführt werden, wie die DFL am Freitag einräumte.

Am Mittwoch hatte es den ersten Corona-Fall eines Profispielers in Deutschland gegeben: Timo Hübers von Zweitligist Hannover 96 wurde positiv auf das Covid-19-Virus getestet. Nachdem am Donnerstag in Teamkollege Jannes Horn ein zweiter Fall dazu kam, befindet sich das Team der Niedersachsen nun geschlossen in Quarantäne. Die Partie zwischen Hannover und Dresden wird deshalb als bislang einzige an diesem Wochenende abgesetzt.

2. Liga: Positiver Fall beim 1. FC Nürnberg, Mannschaft in Quarantäne

Auch Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg meldet nun seinen ersten positiven Corona-Fall. Es handelt sich um Abwehrspieler Fabian Nürnberger. Ihm gehe es gut, "er zeigt bislang keinerlei Symptome", teilte der Club mit. Die gesamte Mannschaft befindet sich für die kommenden 14 Tage in häuslicher Quarantäne.

Der 1. FCN war am Freitag vergangener Woche letzter Gegner von Hannover 96 mit inzwischen zwei bestätigten Corona-Fällen. Am Sonntag (13.30 Uhr) sollte Nürnberg beim FC St. Pauli antreten. Für dieses Spiel hat der FCN bereits um Verlegung gebeten.

