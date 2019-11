Der 1. FC Köln hat am Freitagabend (08.11.2019) auch gegen 1899 Hoffenheim verloren. Die Frage ist nun: Was bedeutet das für den Trainer Achim Beierlorzer? Armin Veh ist nicht länger Geschäftsführer der Kölner.

Jhon Cordoba hatte Köln in der 34. Minute in Führung gebracht, doch Hoffenheims Joker Sargis Adamyan glich kurz nach seiner Einwechslung aus (48.). Den Hoffenheimer Siegtreffer erzielte Jürgen Locadia mit einem Foulelfmeter in der achten Minute der Nachspielzeit. "Es ist ein glücklicher Sieg", sagte Adamyan bei DAZN. "Wir können mit den drei Punkten sehr gut leben."

Und Kölns Trainer Achim Beierlorzer, dessen Job bereits vor dem Spiel in Gefahr gewesen war, sagte dem Sender nach der achten Niederlage im elften Ligaspiel: "Ob ich bleiben kann, kann ich nicht beeinflussen."

Dabei hatte es zunächst gut ausgesehen für die Kölner. Beierlorzer hatte vor dem Spiel gegen Hoffenheim gesagt, seine Mannschaft sei "absolut in der Lage" in der Bundesliga zu bestehen. Er hatte sich auch für drei personelle Wechsel entschieden und seine Mannschaft diesmal in einem 3-5-2 formiert, um die defensive Stabilität zu erhöhen und gleichzeitig bei eigenem Ballbesitz mehr Optionen im Spiel nach vorne zu haben. Und der Plan ging zunächst auf.

Cordobas Premierentreffer

Die Hoffenheimer, die zuvor vier Ligaspiele in Folge gewonnen hatten, fanden vor der Pause kaum einmal zu ihrem Spiel. Die beste Chance hatte noch Sebastian Rudy, dessen Schuss aus 18 Metern das Tor der Kölner doch recht deutlich verfehlte.

Für das Highlight der ersten Halbzeit sorgte dann Cordoba, als er in der 34. Minute die Führung für Köln erzielte. Nach einer Flanke von Kingsley Ehizibue legte Louis Schaub für Cordoba ab, der mit einem Flachschuss aus 20 Metern ins Eck traf. Für den Kolumbianer war es der erste Bundesligatreffer im Trikot des 1. FC Köln.

Hoffenheims Joker Adamyan trifft

Hoffenheims Trainer Alfred Schreuder hatte in der Pause offenbar die richtigen Worte gewählt, um seine Mannschaft zu motivieren. Nun waren die Hoffenheimer die agilere Mannschaft: Nach einer Flanke von Rudy köpfte Jürgen Locadia, doch Kölns Torhüter Timo Horn hielt (47.). Keine 60 Sekunden später war dann auch Horn machtlos: Flanke Rudy von der rechten Seite, Direktabnahme von Adamyan - 1:1 (48.). Für den Armenier, der zum zweiten Durchgang eingewechselt worden war, war es Saisontor Nummer drei.

Es sollte einige Minuten dauern, doch dann stabilisierten sich die Kölner wieder und agierten fortan wieder offensiver, ohne jedoch selbst zu Torchancen zu kommen. Von denen hatte auch Hoffenheim nicht mehr viele. Lange Zeit sollte die von Locadia, der aus 18 Metern knapp am Kölner Tor vorbeischoss, die beste bleiben (61.).

Locadias Siegtreffer schockt Köln

In Köln lief bereits die Nachspielzeit, als in diesem Spiel doch noch ein dritter Treffer fiel. Kölns Dominik Drexler traf Gegenspieler Adamyan im eigenen Strafraum unglücklich am Fuß. Schiedsrichter Robert Kampka hatte zunächst nicht auf Strafstoß entschieden, doch dann griff in der Nachspielzeit der Videoassistent ein. Und Kampka ließ sich überzeugen. Die Folge: Elfmeter für Hoffenheim - und Locadia verwandelte sicher (90.+8).

Vehs Vertrag mit sofortiger Wirkung aufgelöst

Unmittelbar nach dem Abpfiff teilte der 1. FC Köln mit, dass Armin Veh ab sofort nicht mehr Geschäftsführer des Vereins ist. Zuvor hatte bereits festgestanden, dass Veh seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Stattdessen kam es nun zur vorzeitigen Trennung. Vorstand und Veh hätten "einvernehmlich entschieden", den Vertrag mit sofortiger Wirkung aufzulösen, heißt es in der Mitteilung.

Wie geht es weiter mit Beierlorzer?

Bis auf weiteres übernimmt Frank Aehlig die sportliche Leitung des 1. FC Köln. Offen ist noch die Zukunft von Trainer Beierlorzer. Der Vorstand werde sich am Samstag zusammensetzen und über das weitere Vorgehen beraten, sagte Aehlig der Sportschau.

Für den 1. FC Köln geht es nach der Länderspielpause am übernächsten Samstag (23.11.2019) mit einem Auswärtsspiel bei RB Leipzig weiter. 1899 Hoffenheim hat einen Tag länger Pause und dann ein Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05.

