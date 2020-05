Hertha BSC ist in der Fußball-Bundesliga weiter im Aufwind und hat am 27. Spieltag im Stadtderby gegen den 1. FC Union Berlin am Freitag (22.05.2020) einen klaren Sieg gefeiert.

Nach torloser erster Halbzeit drehte Hertha gegen Union auf und gewann deutlich und verdient mit 4:0 (0:0). Vedad Ibisevic (51. Minute) und Dodi Lukebakio (52.) innerhalb von 70 Sekunden sowie Matheus Cunha (61.) und Derdyck Boyata (72.) sorgten für die Entscheidung und für die Revanche für das 0:1 im Hinspiel in der "Alten Försterei". Außerdem feierten die Hertha-Spieler ihre Tore anders als in der Vorwoche beim 3:0 in Hoffenheim dieses Mal auch Corona konform mit Abstand.

"Das erste Tor hat uns völlig aus dem Konzept gebracht", gab Union-Trainer Urs Fischer nach der Partie zu. "Über die zweiten 45 Minuten müssen wir noch das eine oder andere Wort verlieren."

Hertha BSC hat sich mit dem zweiten Zu-Null-Sieg im zweiten Spiel unter Trainer Bruno Labbadia und 34 Punkten nach unten Luft verschafft und kann als Zehnter wieder die obere Tabellenhälfte ins Visier nehmen. Aufsteiger Union hat mit 30 Zählern zwar noch Luft auf die Abstiegszone, ist aber mit nur einem Sieg aus sechs Spielen klar im Abwärtstrend.

Wenig los im ersten Abschnitt

In der ersten Hälfte blieben beide Teams hinter den Erwartungen zurück. Union spielte sehr abwartend und Hertha ging auch nicht zu sehr ins Risiko. Die erste Chance hatten die Gastgeber: Ibisevic verlängerte einen Pass per Kopf auf Dodi Lukebakio, doch Unions Torwart Rafal Gikiewicz blockte Abschluss ab (18.). Nach einem Ballverlust von Michael Parensen konterte Hertha, Ibisevics Vorlage von rechts verlängerte Matheus Cunha mit der Hacke aufs Tor - wieder war Gikiewicz zu Stelle (27.).

Union tauchte nur einmal gefährlicher vor dem gegnerischen Tor auf, als Robert Andrich einen Freistoß aus 25 Metern knapp über das linke Lattenkreuz setzte (44.).

Hertha nach der Pause sofort da

Nach der Pause drehte Hertha aber auf und entschied das Spiel binnen weniger Sekunden für sich. Marvin Plattenhardt flankte von links, Ibisevic wuchtete den Ball am Fünfmeterraum per Kopf ins Tor (51.). Den Angriff der Unioner nach dem Anstoß fing Hertha unmittelbar ab, Ibisevic spielte Lukebakio frei - und der traf ins leere Tor, nachdem er Gikiewicz umkurvt hatte. (52.). 70 Sekunden reichten, um dem Spiel den Dreh Richtung Hertha BSC zu geben.

Das Labbadia-Team ließ zwei weitere Tore folgen: Nach einem Fallrückzieherversuch von Lukebakio landete der Ball über Ibisevic bei Cunha, der überlegt in die rechte Eck zielte (61.). Boyata köpfte schließlich in der 77. Minute den Ball nach einer Plattenhardt-Ecke den Ball zum 4:0-Endstand ins Tor. Hertha zeigte am Ende große Spielfreude, Union konnte nur noch Schlimmeres verhindern.

Hertha nach Leipzig, Union gegen Mainz

Für Hertha BSC geht es in der anstehenden englischen Woche zunächst am Mittwoch (27.05.2020, 18.30 Uhr) zu einer richtigen Standortbestimmung zu RB Leipzig und dann am Samstag zu Hause gegen den FC Augsburg.

Union Berlin hat am 28. Spieltag zunächst den 1. FSV Mainz 05 zu Gast (Mittwoch) und tritt dann am Sonntag bei Borussia Mönchengladbach an.

Thema in: Sportschau, Das Erste, Samstag, 23.05.2020, 18 Uhr

Quelle: sportschau.de