Borussia Dortmund kassiert durch ein spätes Eigentor den 2:2-Ausgleich bei Eintracht Frankfurt und verliert dadurch im Meisterkampf der Bundesliga an Boden.

Der Belgier Axel Witsel (11. Minute) schoss die Westfalen am Sonntag (22.09.2019) erstmals in dieser Saison in Führung, Frankfurts Neuzugang Andre Silva (43.) glich mit seinem ersten Pflichtspieltreffer für die Eintracht noch vor der Pause aus. Unter den Augen von Bundestrainer Joachim Löw hatte der zuletzt überragende Ex-Nationalspieler Mats Hummels das Zuspiel auf Silva wegen eines leichten Stellungsfehlers nicht unterbinden können.

Der Innenverteidiger musste nach einer Stunde angeschlagen ausgewechselt werden und sah von der Bank aus, wie zunächst Jadon Sancho (66.) traf und dann Delaney den Ball ins eigene Tor lenkte (88.).

"Die Gefühlslage ist natürlich scheiße. Wir bringen uns um den Lohn", sagte ein frustrierter BVB-Kapitän Marco Reus dem ARD-Hörfunk.

Unterschiedliche Spielideen

Das Duell vor 51.500 Zuschauern in der ausverkauften Arena war auch ein Aufeinandertreffen unterschiedlicher Spielideen. Hier die dominanten Dortmunder, die ihre Vorteile im Ballbesitz geduldig ausspielen und die Angriffe durchdacht vortragen wollten. Und auf der anderen Seite die Frankfurter, die auf Ballverluste lauerten und dann so schnell wie nur möglich vor das gegnerische Tor zu kommen versuchten. Dass die Hessen dafür aufgrund einiger Abspielfehler eine Vielzahl von Einladungen erhielten, überraschte durchaus.

Immerhin besaß der BVB in der Europapokal-Woche zwei Tage mehr Pause als Frankfurt, Trainer Lucien Favre konnte auch deshalb die eingespielte Startelf nominieren, die den großen FC Barcelona an den Rande einer Niederlage gebracht hatte. Nach dem Treffer von Witsel, dem ein starker Abschluss von Sancho vorausgegangen war, benötigte der BVB auch wegen der Unzulänglichkeiten rund 20 Minuten bis zur nächsten Chance. Den Versuch von Achraf Hakimi (29.) parierte SGE-Torhüter Kevin Trapp aber mühelos.

Mehr Mut der SGE

Kurz vor der Pause fassten die Gastgeber etwas mehr Mut und drängten den BVB auch mal über einen längeren Zeitraum in dessen Hälfte. Das wurde postwendend belohnt, als Silva mit einer Direktabnahme zum Ausgleich traf.

Mit seiner ersten Aktion im zweiten Durchgang deutete der BVB an, wie er wieder zu einem Erfolg hätte kommen können. Nach drei, vier schnellen Pässen war Sancho auf der rechten Seite freigespielt, dem zweiten BVB-Treffer stand aber erneut Trapp im Weg. Vor der erneuten BVB-Führung musste der Frankfurter Torhüter einen Freistoß von Thomas Delaney nach vorne abklatschen lassen, über den starken Witsel kam der Ball dann zu Sancho.

Dortmund jetzt gegen Werder

Für Eintracht Frankfurt geht es schon am Freitag (27.09. 2019) mit dem Spiel beim 1. FC Union Berlin weiter. Der BVB trifft einen Tag später auf Werder Bremen.

