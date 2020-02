Der FC Bayern München hat am 24. Bundesliga-Spieltag einen klaren Sieg bei der TSG Hoffenheim eingefahren. Am Ende hieß es 6:0 (4:0). Das Spiel wurde allerdings von Schmähplakaten und Beleidigungen gegen TSG-Mäzen Dietmar Hopp überschattet.

Schiedsrichter Christian Dingert musste die Partie Mitte der zweiten Hälfte zwei Mal unterbrechen, nachdem im Bayern-Block beleidigende Transparente gegen den Hoffenheimer Mäzen aufgetaucht waren. Eine dritte Unterbrechung hätte einen Spielabbruch zur Folge gehabt. Bei der zweiten Unterbrechung schickte Dingert die Mannschaften für rund zehn Minuten in die Katakomben der Hoffenheimer Arena. Mehrere Spieler und Verantwortliche des FC Bayern – unter anderem Oliver Kahn - redeten auf die Fans ein und verlangten, das Plakat verschwinden zu lassen.

Spieler protestieren nach Wiederanpfiff

Mit noch 13 Minuten auf der Uhr pfiff Dingert das Spiel wieder an. Beide Mannschaften stellten jedoch aus Protest das Fußballspielen ein und schoben sich für den Rest der Zeit nur noch im Mittelkreis den Ball zu. Unter Applaus von Zuschauern und Spielern pfiff Dingert dann pünktlich nach 90 gespielten Minuten ab.

Fußballerische Lehrstunde des FC Bayern

Vor der Unterbrechung war es eine Lehrstunde der Bayern für überforderte Hoffenheimer. Schon in der zweiten Minute traf Serge Gnabry nach Vorlage von Thomas Müller zum 1:0. Nur fünf Minuten später versenkte Joshua Kimmich einen Schuss aus 17 Metern flach im unteren rechten Eck (7.). Wiederum nur acht Minuten später stellte Joshua Zirkzee aus kurzer Distant auf 3:0 (15.).

Zirkzee vertrat etwas überraschend den verletzten Robert Lewandowski im Bayern-Sturm. Den Schlusspunkt der ersten Hälfte setzt dann Philippe Coutinho. Der Ersatz für den ebenfalls verletzten Kingsley Coman traf nach 34 Minuten mit einem wuchtigen Schuss aus 14 Metern zum 4:0.

Coutinho und Goretzka erhöhen

Hoffenheim schaffte es zu keiner Zeit, Akzente nach vorne zu setzen und musste sich letztlich dem enormen Druck der Bayern beugen. Nur wenige Sekunden nach der Pause war es Coutinho, der im Anschluss an einen Hoffenheimer Fehlpass auf 5:0 stellte. Der eingewechselte Leon Goretzka schloss einen sehenswerten Bayern-Angriff zum 6:0 ab (62.).

Nach 66 Minuten musste dann das Spiel zum ersten Mal unterbrochen werden, nachdem im Bayern-Block Spruchbänder gegen Hopp zu sehen waren. Zwölf Minuten später wiederholte sich das Ganze, woraufhin Dingert die Mannschaften vom Platz schickte.

FC Bayern bleibt Tabellenführer

Der FC Bayern bleibt durch den Sieg Tabellenführer. Hoffenheim hat es dagegen verpasst, Anschluss an die Europapokal-Plätze herzustellen. Für die Bayern geht es nun am kommenden Dienstag (03.03.2020) im DFB-Pokal-Viertelfinale beim FC Schalke weiter. An selber Stelle tritt dann am kommenden Samstag die TSG Hoffenheim in der Bundesliga an. Der FC Bayern empfängt gleichzeitig den FC Augsburg.

