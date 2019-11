Nationaltrainer Joachim Löw (r.) und DFB-Präsident Fritz Keller (l.) vor Beginn der Auslosung.

Deutschland hat bei der Auslosung zur EM 2020 eine Hammer-Gruppe erwischt: Im ersten Spiel geht es gegen Weltmeister Frankreich, dann wartet Europameister Portugal. Der vierte Gegner wird im März 2020 in den Playoffs ermittelt.

Das ergab die Auslosung am Samstag (30.11.2019) in Bukarest für die paneuropäische Europameisterschaft im kommenden Jahr (12. Juni bis 12. Juli). Das Eröffnungsspiel bestreiten Italien und die Türkei am 12. Juni (21.00 Uhr) in der Gruppe A im Olympiastadion von Rom.

Frankreich, Portugal - und ein Playoff-Team

Die DFB-Elf startet in der Gruppe F am 16. Juni gegen die Franzosen in die EM-Endrunde, vier Tage später geht es gegen Portugal. Das letzte Gruppenspiel findet am 24. Juni statt. Die beiden erstplatzierten Teams der sechs Gruppen sowie die vier besten Dritten erreichen das Achtelfinale. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw wird in der Gruppe F alle drei Vorrundenspiele in München austragen.

Löw: "Davon lebt der Fußball"

"Von solchen Partien lebt der Fußball", sagte der Bundestrainer in einem ersten ARD-Interview. "Jeder weiß, dass man gegen solche Gegner ans absolute Limit wird gehen müssen. Es wird eine große Herausforderung, gerade für unsere junge Mannschaft, die im Umbruch steckt."

Bierhoff: "Sicherlich nicht Favorit"

"Mit diesen Spielen können wir gleich Fußball-Fieber in Deutschland entfachen. Das ist ein Hammer-Los", sagte DFB-Präsident Fritz Keller und DFB-Direktor Oliver Bierhoff fügte hinzu: "Wir gehen sicherlich nicht als Favorit in Gruppe. Wir haben es am schwierigsten angetroffen. Das wird für unsere junge Truppe eine große Herausforderung. Ich hoffe, dass durch unseren Heimvorteil ein Schub entsteht."

Der dritte Gegner der deutschen Mannschaft steht erst nach den Playoffs der Nations League Ende März fest. Die deutsche Mannschaft trifft entweder auf den Sieger des Playoff-Pfads A oder D. Sieben Optionen gibt es noch: Gewinnt Island, Bulgarien oder Co-Gastgeber Ungarn den Playoff-Pfad A, ist dieses Team in der deutschen Gruppe.

Setzt sich dort aber Rumänien durch, wird definitiv ein EM-Neuling zum Kontrahenten der DFB-Elf. Da Rumänien als Co-Gastgeber in diesem Fall in die Gruppe mit den Niederlanden müsste, würde der Sieger des Pfades D in die DFB-Gruppe kommen: Georgien, Nordmazedonien, Kosovo oder Weißrussland sind dann die Kandidaten.

Die Vorrundengruppen bei der EM 2020:

Gruppeneinteilung EURO 2020 Gruppe A (Rom/Baku) Gruppe B (St. Petersburg/Kopenhagen) Türkei Dänemark Italien Finnland Wales Belgien Schweiz Russland Gruppe C (Amsterdam/Bukarest) Gruppe D (London/Glasgow) Niederlande England Ukraine Kroatien Österreich Playoffs C Playoffs A oder D Tschechien Gruppe E (Bilbao/Dublin) Gruppe F (München/Budapest) Spanien Playoffs A oder D Schweden Portugal Polen Frankreich Playoffs B Deutschland

Komplizierter Modus der paneuropäischen EM

Die Auslosung der sechs EM-Gruppen am Samstag in Bukarest brachte aufgrund des komplizierten Modus ein Novum: Weil die Spiele für das Turnier in insgesamt zwölf Ländern stattfinden und vier EM-Teilnehmer erst Ende März 2020 in den Playoffs ermittelt werden, kennt die DFB-Elf nach der Los-Zeremonie im Romexpo-Messezentrum nur zwei der drei Mannschaften, die im kommenden Juni in München Gegner in der EM-Vorrunde sein werden.

Deutschland hatte als eins von sieben Gastgeberländern, die bereits qualifiziert sind, einen Platz im Lostopf 1 bekommen. Aufgrund der Gastgeberrollen und bestimmter politischer Konstellationen waren alle Mannschaften aus dem Lostopf 1 bereits vor der Auslosung auf die Gruppen verteilt.

Quelle: sportschau.de