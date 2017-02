Bremens Gnabry (l.) beim Torschuss in Wolfsburg

Nach einer frühen Führung war Werder Bremen in Wolfsburg hoffnungslos unterlegen und durfte sich am Ende doch über drei Punkte freuen.

Im Kampf um den Klassenerhalt hat Werder Bremen wichtige Punkte gesammelt und am Freitag (24.02.2017) mit einem schmeichelhaften 2:1 (2:1)-Erfolg beim VfL Wolfsburg vorerst die Abstiegsränge verlassen. Wolfsburg dagegen rutschte der gefährlichen Zone nach der vierten Niederlage in Folge wieder ein Stück näher. "Wir haben alles getan, um jeden Zentimeter gekämpft, aber es sollte nicht sein", zeigte sich "Wölfe"-Schlussmann Diegeo Benaglio frustriert.

Dabei kam der Auswärtserfolg der Bremer außerordentlich glücklich zustande. In einer turbulenten Anfangsphase brachte der zunächst überragende Serge Gnabry die Gäste mit einem Doppelpack (10. und 18. Minute) in Führung. Doch spätestens nach dem Anschlusstreffer zum 1:2 durch Borja Majoral (20.), der den Vorzug vor Mario Gomez in der Anfangsformation erhalten hatte, übernahmen die "Wölfe" das Kommando.

Wiedwald und der Pfosten im Weg

Fast im Minutentakt erspielte sich Wolfsburg in der Folgezeit Chancen. Aber entweder standen Werder-Schlussmann Felix Wiedwald oder der Pfosten (36. Gnabry, 40. Majoral) dem Ausgleich im Weg. Zur Pause hatte der VfL bereits 18 Torschüsse abgegeben, so viele wie noch kein Klub in dieser Bundesliga-Saison nach 45 Minuten.

Bremens Trainer Alexander Nouri reagierte auf die Überlegenheit der Gastgeber und ließ sein Team im zweiten Durchgang mit einer Fünferkette verteidigen - mit Erfolg. Nach einem ersten Torschuss von Luiz Gustavo (47.) verloren die Angriffe der Wolfsburger mehr und mehr an Schwung. Auch als VfL-Trainer Valerien Ismael in der Schlussphase alles auf Offensive setzte und auch Gomez brachte, kamen die Niedersachsen durch Yunus Malli (77.) noch zu einem gefährlichen Abschluss.

Sieg gegen die Statistik

Mit viel Einsatz verteidigte Bremen letztlich bis zum Schluss die Führung und durfte sich bei einer Bilanz von 7:27 Torschüssen, 1:13 Eckbällen und 35:65 Prozent Ballbesitz am Ende glücklich über den zweiten Sieg in Folge freuen.

Für Bremen geht es im Abstiegskampf am nächsten Spieltag mit dem wichtigen Heimspiel gegen Schlusslicht SV Darmstadt 98 weiter. Wolfsburg, das vor dem Spiel des Hamburger SV bei Bayern München am Samstag punktgleich mit Bremen nur noch zwei Punkte vor dem Relegationsplatz lag, muss zum 1. FSV Mainz 05.