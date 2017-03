Johannes Rydzek und Eric Frenzel beim Wechsel

Die Kombinierer Johannes Rydzek und Eric Frenzel haben bei der WM in Lahti Gold im Teamsprint gewonnen. Für Rydzek war es im vierten Wettbewerb der vierte Titel. Mit insgesamt sechs Goldmedaillen ist der Allgäuer nun alleiniger Rekordweltmeister.

Vor dem Rennen in der Loipe hatte es in Lahti zu schneien begonnen. Die DSV-Aktiven probierten in Windeseile neue Skier aus und wachsten, was das Zeug hält. Schließlich galt es, den 16-sekündigen Vorsprung der Franzosen aufzuholen.

Frenzel gab gleich kräftig Gas, er kam bis auf fünf Sekunden an die Führenden ran. Und kaum hatte Rydzek übernommen, hatte er zur Spitze aufgeschlossen, die sich zu einem Quartett aus Frankreich, Norwegen, Deutschland und Japan formierte. Nach einem sehr entspannten dritten Wechsel der Führenden konnten die Österreicher von Rang vier aus aufzuschließen. Vor dem vierten Wechsel stolperte der Japaner Watabe, als er zu nahe an den Österreicher rangelaufen war, konnte aber wieder aufholen.

Es entwickelte sich ein taktisches Rennen, bis zu sechsten Wechsel waren fünf Nationen gleichauf. Dann übernahm Frenzel die Führungsaufgabe. Das Tempo wurde forciert, Österreich musste abreißen lassen, kam aber erneut heran. Auch beim vorletzten Wechsel auf Erik Frenzel waren fünf Mannschaften fast gleichauf. Die Norweger hatten einen schnellen Ski und nur der Oberwiesenthaler konnte folgen. Rydzek und Magnus Krog übernahmen beim letzten Wechsel als Doppelspitze. Auch am letzten Hügel blieb der Oberstdorfer im Windschatten. Nach der letzten Kurve konnte er sich an seinen Konkurrenten blitzschnell vorbeischieben. Norwegen blieb der Silberplatz. Und ziemlich überraschend konnte Japan sich noch die Brozemedaille erlaufen.

Krönung zum König von Lahti

Durch seinen vierten WM-Titel krönte sich Rydzek zum König der Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Lahti. Das war bisher noch keinem Kombinierer gelungen. Und erstmals stand ein deutsches Team bei diesem Wettbewerb ganz oben.

Eric Frenzels Landung

Rang zwei nach dem Springen

Handkuss von Eric Frenzel

Nach dem Springen hatte es schon ganz gut ausgesehen für das deutsche Duett. Aber die Franzosen hatten Frenzel und Rydzek überflügelt. Frenzel sprang zuerst. Ihn trieb es im Flug zwar etwas nach rechts, trotzdem trug es ihn auf 125,5 Meter. Das war auf jeden Fall schon mal eine gewaltige Steigerung gegenüber seinem Probesprung, der nur 119 Meter weit war. "Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr rausgeholt“, sagte er danach.

"Johannes legt sicherlich noch mehr vor“, so lautete seine Hoffnung. Den Gefallen tat ihm sein Kollege aber nicht so recht. Rydzek erwischte keine optimalen Windbedingungen, dabei trug es ihn auf 122 Meter. "Das ist ein schwieriger Wettkampf, eine schwierige Ausgangsposition, die Anlaufspur war nicht richtig schnell", sagte der Oberstdorfer danach.

Ausrufezeichen der Franzosen

Blitzsaubere Landung von Maxime Laheurte

Francois Braud setzte für die Franzosen im ersten Durchgang mit 125 Metern ein dickes Ausrufezeichen. Der Japaner Yoshito Watabe machte es mit 123 Metern auch gut, er ist aber kein guter Läufer. Der Norweger Magnus Krog warf mit 126,5 Metern zwar einen Fehdehandschuh hin, aber nach Punkten landete er trotzdem knapp hinter dem Franzosen, die nach dem ersten Springer in Führung lagen. Dahinter die zeitgleichen Norweger - und Deutschland mit umgerechnet nur 0,07 Sekunden Rückstand auf der Loipe.

Dann legte Maxime Laheurte für Frankreich mit 125 Metern nochmals gehörig vor. Der Japaner Akito Watabe kam trotz guten Windbedingungen nur auf 123 Meter. Norwegen mit Magnus Hovdal Moan landete bereits nach 119,5 Metern. Nach beiden Springern blieb Frankreich auf Rang eins vor Deutschland und Japan. Norwegen ging als vierte Mannschaft in die Loipe.