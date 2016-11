Ein besseres Geschenk hätte sich der Norweger Magnus Carlsen zum Geburtstag nicht machen können. Der Schach-Weltmeister sicherte sich in New York zum dritten Mal die WM-Krone. Im Tiebreak besiegte er den Russen Sergej Karjakin mit 3:1.

Magnus Carlsen ist zum dritten Mal Schach- Weltmeister. An seinem 26. Geburtstag verteidigte der Norweger seinen Titel in New York gegen den starken Herausforderer Sergej Karjakin aber erst im Tiebreak. Der Russe verlor die Schnellschach-Partie mit 1:3 gegen Carlsen.

Nach zwölf regulären Partien im Fulton Market Building mit zehn Remis stand es zuvor 6:6. Herausforderer Karjakin, ein gebürtiger Ukrainer, hatte die 8. Partie gewonnen, Carlsen mit einem Sieg im 10. Duell den Tiebreak mit vier Schnellschach-Partien erzwungen. Dort gewann der Favorit die dritte und vierte Partie.

Kopfzerbrechen beim Finale in New York: Magnus Carlsen und Sergej Karjakin

Einst jüngster Champion der Schach-Geschichte

Der Norweger wurde 2013 im Kampf mit dem Inder Viswanathan Anand einer der jüngsten Champions der Schach-Geschichte. Im Jahr darauf verteidigte er seinen Titel gegen Anand. Der norwegische Schach-Star steht seit Juli 2011 ununterbrochen an der Spitze der Weltrangliste.

Carlsen schaffte es mit 13 Jahren und Karjakin sogar schon mit 12 in den erlesenen Kreis der Schach-Großmeister. Erstmals in der langen WM-Geschichte saßen sich in New York zwei Spieler der Smartphone-Generation gegenüber.

