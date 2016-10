Dreimal hintereinander konnten Europas Golfer die begehrte Trophäe im Ryder Cup gegen die US-Amerikaner gewinnen, doch nun ist ihre Siegesserie gebrochen. Die USA besiegten Europa - mit Deutschlands Golfstar Kaymer - im wichtigsten Team-Wettbewerb mit 17:11.

Zum ersten Mal seit 2008 haben die US-Golfer den Ryder Cup gewonnen. Damit ist Titelverteidiger Europa entthront. Ryan Moore holte in Chaska, im US-Staat Minnesota, vor 60.000 frenetischen Fans den entscheidenden Punkt zum 17:11-Sieg für die US-Amerikaner.

Die Europäer und Deutschlands Golfstar Martin Kaymer waren mit einem 6,5:9,5-Rückstand in die abschließenden zwölf Einzel gegangen und hatten beim prestigeträchtigen Kontinentalvergleich am Schlusstag nur noch Außenseiterchancen auf den vierten Sieg nacheinander. Die Europäer holten aus den zwölf Duellen nur 4,5 Punkte. Einzig Kaymer, Henrik Stenson aus Schweden, der Belgier Thomas Pieters und Rafa Cabrera-Bello aus Spanien konnten ihre Matches gewinnen - zu wenig, um die Trophäe zum vierten Mal nacheinander zu verteidigen. Den Europäern hätte ein Endergebnis von 14:14 gereicht.

Die Europäer schafften es in Chaska nicht, die Partie in den Einzeln wie noch vor vier Jahren gegen die US-Profis zu drehen. 2012 lagen die Europäer in Medinah vor dem Finaltag mit 6:10 hinten und wandelten den Rückstand noch in einen grandiosen Sieg um. Kaymer machte damals mit dem entscheidenden Putt aus zwei Metern das "Wunder von Medinah" perfekt.