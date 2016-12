Weltmeister Nico Rosberg beendet mit sofortiger Wirkung seine Formel-1-Karriere. Rosberg hatte sich am Sonntag den WM-Titel gesichert. Nun erklärte er, er sei an der Spitze angekommen und wolle ein neues Kapitel aufschlagen.

Völlig überraschend hat Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg sein Karriereende verkündet. Auf Facebook schrieb der 31-Jährige, es sei immer sein Ziel gewesen, Weltmeister zu werden. Dies sei ihm gelungen, damit habe er "den Berg erklommen" und sei "auf der Spitze angekommen".

Für seinen Kampf um den Titel habe seine Familie auf vieles verzichten müssen, schrieb Rosberg weiter. Die Saison sei "verdammt hart" gewesen.

Der Gedanke kam nicht plötzlich

Seit seinem Sieg im Oktober in Suzuka, dem fünftletzten Rennen der Saison, habe er angefangen, darüber nachzudenken, mit dem Rennsport aufzuhören - von diesem Moment an sei der Titel in greifbarer Nähe gewesen.

Am Morgen des letzten Rennens am vergangenen Sonntag habe er gewusst, dass dies sein letztes sein könnte - alles habe sich "plötzlich so klar und richtig" angefühlt. Er habe jede Sekunde genießen wollen, es sei das intensivste Rennen seiner Karriere geworden.

Am Montag nach dem Titelgewinn sei dann die Entscheidung gefallen. Er spüre nach dem Sieg in der Fahrerwertung eine große Erleichterung und werde bald "ein neues Kapitel" in seinem Leben aufschlagen.

Nach dem WM-Gewinn stellte sich bei Rosberg und seiner Frau eine gewisse Freude ein. Um sie herum wurde wertvoller Champagner verspritzt.

Die Folgen für Mercedes

Zugleich äußerte Rosberg Verständnis für die Schwierigkeiten, die seine Entscheidung für sein Team bringt - es muss sich nun einen neuen Fahrer suchen. In der Regel werden Wechsel und Verträge noch während der WM vollzogen. Rosberg sagte aber auch, Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff habe "totales Verständnis" für seinen Schritt gezeigt.

Rosberg hatte am Sonntag in Abu Dhabi im letzten Rennen der Saison den WM-Titel errungen. Das ganze Jahr über hatte er sich mit seinem Teamkollegen Lewis Hamilton einen zunehmend verbissen geführten Kampf geliefert. Hamilton gewann zwar in Abu Dhabi, wurde aber dennoch nur WM-Zweiter, weil Rosberg vor allem zu Saisonbeginn viele Siege eingefahren hatte.

Zehn Jahre in der Formel 1

Der gebürtige Wiesbadener war seit 2006 Formel-1-Pilot, zunächst für das Mittelklasse-Team Williams, seit 2010 dann für das Werksteam von Mercedes. Dort war er zunächst Teamkollege von Michael Schumacher. 2012 gewann er in China seinen ersten Grand Prix.

Nach Schumachers Rücktritt wurde Hamilton sein Teamkollege. Mit ihm kämpfte er in den folgenden Jahren um den WM-Titel - zweimal entschied Hamilton die Saison für sich.

Rosberg, dessen Vater Keke 1982 Formel-1-Weltmeister geworden war, galt manchem da schon als ewiges Talent, dem der richtige Biss fehlte. Auch deshalb änderte er im Laufe des vergangenen Jahres noch einmal Lebensgewohnheiten und Fahrtweise und begann schon gegen 2015 eine saisonübergreifende Siegesserie, die ihm schließlich den WM-Titel bescherte.

Drei Jahre in Folge kämpften Rosberg und Hamilton um den WM-Titel. Mitunter ging es dabei nicht zimperlich zu.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 02. Dezember 2016 um 15:00 Uhr.