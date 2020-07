Vor sieben Jahren gewann Sebastian Vettel das letzte Formel-1-Rennen auf dem Nürburgring - nun kehrt die Motorsport-Königsklasse offenbar zurück: Medienberichten zufolge soll dort am 11. Oktober ein Grand Prix stattfinden.

Die Rückkehr der Formel 1 auf den Nürburgring ist Medienberichten zufolge besiegelt. Die Rennserie werde am 11. Oktober auf der Traditionsstrecke fahren, hieß es bei RTL und mehreren Fachportalen. Der WM-Lauf soll wohl als Großer Preis der Eifel ausgetragen werden, meldete "motorsport-total.com".

Das bislang letzte Formel-1-Rennen auf dem Nürburgring hatte vor sieben Jahren stattgefunden, damals gewann Sebastian Vettel im Red Bull. Danach hatte es wegen der finanziellen Probleme der Streckenbetreiber keine Auftritte der Königsklasse des Motorsports mehr auf der Strecke gegeben.

Bereits am Donnerstag hatte ein Sprecher des Nürburgrings Verhandlungen mit der Formel-1-Spitze über ein Gastspiel bestätigt. Dagegen hatten die Betreiber des Hockenheimrings keine Einigung mit der Rennserie erzielen können. In Hockenheim war zuletzt im Vorjahr der Große Preis von Deutschland gefahren worden.

Offenbar auch Rennen in Portimao und Imola

Neben dem Nürburgring rücken den Berichten zufolge auch Rennen im portugiesischen Portimao am 25. Oktober und in Imola in Italien am 1. November in den Notkalender der Formel 1. Damit wären 13 Grand Prix für dieses Jahr fest terminiert.

Beendet werden soll die Saison voraussichtlich mit Gastspielen in Bahrain und Abu Dhabi. Offen ist noch, ob die eigentlich für den Herbst angesetzten Rennen in den USA, Mexiko und Brasilien stattfinden können.