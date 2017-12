Der russische Vize-Ministerpräsident Mutko zieht Konsequenzen aus dem wachsenden Druck infolge des Dopingskandals. Er kündigte seinen Rückzug als Chef des Organisationskomitees der Fußball-WM 2018 an. Das IOC hatte ihn bereits lebenslang gesperrt.

Der russische Vize-Ministerpräsident Witali Mutko tritt unter dem Druck massiver Dopingvorwürfe gegen sein Land als Cheforganisator der Fußball-WM 2018 zurück. Der bisherige Generaldirektor Alexander Sorokin solle an die Spitze des Organisationskomitees aufrücken, teilte Mutko mit, wie die staatliche Agentur R-Sport meldete. "Ich konzentriere mich auf meine Arbeit in der Regierung", sagte Mutko.

Rücktritt als Verbandschef am Montag

Wegen des russischen Dopingskandals steht Mutko in der Kritik. Am Montag hatte er bereits die Leitung des russischen Fußballverbands für zunächst sechs Monate - und damit bis zur Weltmeisterschaft in Russland - niedergelegt.

Zugleich hatte er bereits den möglichen Verzicht auf das Amt an der Spitze des WM-Organisationskomitees angedeutet. Es wäre logisch, sich auf sein staatliches Amt zu konzentrieren und die Ehrenämter abzugeben, sagte der 59-Jährige am Montag. Über den Verbleib an der Spitze des Organisationskomitees habe allerdings nicht er zu bestimmen: "Das entscheiden das Staatsoberhaupt, der Regierungschef und der Aufsichtsrat." Als Organisationschef war er aber vertraglich an den Weltfußballverband FIFA gebunden, der zu Wochenbeginn Gespräche über weitere Schritte im Organisationskomitee angekündigt hatte.

Lebenslange Sperre durch das IOC

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hält den langjährigen Sportminister Mutko für einen der Verantwortlichen im russischen Dopingskandal. Die Manipulationen erreichten einen Höhepunkt bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi. Deshalb sperrte das IOC Mutko Anfang Dezember lebenslang für Olympia.

Die FIFA hatte ihn danach zunächst unterstützt. Doch der Druck, ein Zeichen zu setzen, wuchs kontinuierlich. Auch Fußballer, darunter russische Nationalspieler bei der WM 2014 in Brasilien, sollen von dem Dopingsystem profitiert haben. Die russische Politik weist den Vorwurf systematischen Dopings zurück und spricht von Einzelfällen.

