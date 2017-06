Nach Cristiano Ronaldo hat die für Wirtschaftsdelikte zuständige Staatsanwaltschaft in Madrid die nächste Fußballgröße im Visier: José Mourinho soll in seiner Zeit als Real-Madrid-Trainer Steuern in Millionenhöhe hinterzogen haben.

Der portugiesische Startrainer José Mourino ist in Spanien wegen Steuerbetrugs angezeigt worden. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, werde dem ehemaligen Coach von Real Madrid Steuerhinterziehung in Höhe von insgesamt 3,3 Millionen Euro für die Zeit zwischen 2011 und 2012 zur Last gelegt. Der 54-Jährige, der derzeit den englischen Erstligisten Manchester United trainiert, äußerte sich bislang nicht zu den Vorwürfen.

Zuvor hatte die Madrider Staatsanwaltschaft bereits den portugiesischen Fußballstar Cristiano Ronaldo ins Visier genommen. Er soll über Briefkastenfirmen auf den britischen Jungferninseln und in Irland 14,7 Millionen Euro Steuern am spanischen Fiskus vorbeigeschleust haben. Ende Juli soll er vor einem Richter in Madrid zu den Vorwürfen Stellung beziehen.

Erst vor wenigen Wochen war außerdem der Argentinier Lionel Messi in Spanien wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 4,1 Millionen Euro zu einer 21-monatigen Haftstrafe verurteilt worden.

