Die Zwei-Stunden-Marke galt beim Marathon als Schallmauer. Der Kenianer Kipchoge hat sie nun durchbrochen. Das wurde durch Faktoren möglich, die eine Anerkennung als Weltrekord verhinderten.

Von Srdjan Govedarica, ARD-Studio Wien

Der Kenianer Eliud Kipchoge hat sein großes Ziel erreicht und ist den Marathon in 1 Stunde, 59 Minuten und 40 Sekunden gelaufen. Noch nie zuvor ist es jemandem gelungen, im Marathon die 2-Stunden-Schallmauer zu durchbrechen.

Nach dem Zieleinlauf zeigte sich der 34-jährige Kenianer überglücklich. "Ich fühle mich gut. Ich habe versucht, der zu sein, der es unter zwei Stunden schafft. Um die Menschen zu inspirieren und ihnen zu zeigen, dass sie kein Limit haben und es schaffen können", sagte Kipchoge.

Kipchoge läuft in neue Dimensionen (unkommentiert)

12.10.2019, Reuters





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-606547~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

41 Tempomacher

Er war am Morgen um 8:15 Uhr gestartet. Kipchoge und seine jeweils sechs "Pacemaker" - insgesamt wurde er von 41 Spitzenläufern als Tempomacher und Windschattengeber unterstützt - legten gleich nach dem Start auf der Wiener Reichsbrücke einige schnelle Kilometer hin, um sich für die Rekordmarke einen Puffer zu schaffen.

Auf der Hauptroute rund um den Wiener Prater klappte dann vor zahlreichen Zuschauern, die schon früh an die Strecke gekommen waren, alles wie am Schnürchen. Die angepeilten zwei Minuten und 50 Sekunden pro Kilometer hielt der Kenianer fast durchgehend ein.

Der Sponsor des Rennens, das britische Chemieunternehmen Ineos, hatte in monatelangen Vorbereitungen einiges unternommen, um ideale Bedingungen für das eigens organisierte Rennen zu schaffen.

Miliardär und Firmenchef Jim Ratcliff fieberte am Streckenrand mit. "Ich denke, das ist eine der Herausforderungen, die noch zu machen sind", sagte er. "Wir hatten 100 Meter unter zehn Sekunden und vier Minuten für eine Meile. Aber das hier ist außergewöhnlich, es ist fast übermenschlich."

Strecke extra neu asphaltiert

Damit das Übermenschliche gelingen konnte, war die die Strecke rund um den Wiener Prater für den Rekordversuch eigens asphaltiert worden. Sie war eben wie ein Brett. Eine orangefarbene Ideallinie zeigte Kipchoge an, wo er entlanglaufen sollte. Ein Begleitfahrzeug fuhr vor, projezierte eine grüne Linien auf den Boden und gab so die richtige Laufgeschwindigkeit vor.

Jeweils sechs Tempomacher unterstützten Kipchoge und gaben im Windschatten. Ein Begleitfahrzeug projezierte eine grüne Linie auf die Strecke, um das optimale Tempo zu sichern.

Auch sonst war nichts dem Zufall überlassen worden. Kipchoges Laufschuhe wurden vom Hersteller an den Asphalt, seine Getränke an seine physiologischen Bedürfnisse angepasst. Der ehemalige österreichiche Laufstar Michael Buchleitner formulierte das im ORF Fernsehen so: "Ich glaube, dass im gesamten Projekt bei der Planung immer nach dem Optimum gesucht wurde, und dass man das hier in Wien gefunden hat. Und auch die Wetterbedingungen sind gleich am ersten Tag, der anvisiert wurde, optimalst."

Kipchoge hält auch offiziellen Weltrekord

Nachdem Kipchoge auf der Formel-1-Strecke in Monza 2017 in einem ähnlichen Projekt die angepeilte Marke um 26 Sekunden verpasst hatte, lief bei idealen Bedingungen in Wien nun alles nach Plan. Als Weltrekord wird die neue Zeit wegen der besonderen Bedingungen aber nicht anerkannt.

Die offizielle Bestmarke hat Kipchoge jedoch seit dem Berlin-Marathon 2018 mit 2 Stunden, 1 Minute und 39 Sekunden ohnehin schon in seinem Besitz. Der heutige Erfolg in Wien ist für den Kenianer jedoch etwas ganz Besonderes: "In Berlin und in Wien zu laufen, sind zwei verschiedene Dinge. In Berlin ging es um einen Weltrekord, in Wien darum, Geschichte zu schreiben. Wie der erste Mensch auf dem Mond."