Reaktionen auf Liverpool-Sieg "Nicht von dieser Welt"

So groß wie nach Liverpools 4:0-Triumph gegen Barcelona war der englische Fußballjubel schon lange nicht mehr. Ein Spiel voller Emotionen - und genau so lesen sich die Zeitungsüberschriften.

Von Jens-Peter Marquardt, ARD-Studio London

Ein Wunder in vielen Variationen: "Miracle of Anfield", schreibt die "Times" - Anfield, das ist natürlich das Stadion in Liverpool. "Mersey Miracle" schreibt der "Telegraph" - Mersey ist der Fluss, der bei Liverpool ins Meer mündet.

Egal was für eines - ganz Fußball-England jubelt über dieses Wunder: "Unglaublich" schreibt die "Sun", der "Guardian" titelt "Out of this world" - nicht von dieser Welt - sei diese Liverpooler Mannschaft.

Seit 2015 trainiert Jürgen Klopp in Liverpool - jetzt ist er nur noch einen Sieg von seinem größten Erfolg als Trainer entfernt: dem Sieg im Champions-League-Finale.

Und am Ende kommt ein Deutscher ins Finale

Englands Fußball-Legende Gary Lineker musste schon wieder sein berühmtes Zitat verändern. Nicht mehr: Fußball ist ganz einfach, 22 Mann laufen 90 Minuten hinter einem Ball her und am Ende gewinnen immer die Deutschen. Sondern jetzt: Fußball ist ganz einfach, sie liegen 0:3 zurück, und die Deutschen kommen trotzdem ins Finale. Streng genommen ein Deutscher: Jürgen Klopp, der Liverpool-Trainer. Fußball-England liegt ihm und seinen Jungs jetzt zu Füßen.

Und er bekam auch Anerkennung von ganz oben: William - der nicht nur Prinz ist, sondern auch Präsident der Englischen Fußballverbandes - twitterte: Gut gemacht Liverpool, ein unglaubliches Ergebnis, was für ein Comeback!

Schon während des Spiels hatten die Fans ihre Mannschaft lautstark angetrieben - danach feierten beide gemeinsam.

Erinnerungen an der AC Mailand

Die "Comeback Kings" schreibt auch die Zeitung "I". Es ist ja nicht das erste Mal, dass Liverpool in der Champions League für eine unglaubliche Überraschung sorgt: 2005 in Istanbul im Finale gegen den AC Mailand lagen die Reds 0:3 zurück und gewannen dann doch noch im Elfmeterschießen.

Jetzt will Liverpool diesen Triumph in Madrid wiederholen, gegen Tottenham oder Amsterdam - nach dieser Nacht ist das egal.