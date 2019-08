Der bisherige Vorsitzende des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg, Fritz Keller, soll neuer Präsident des Deutschen Fußball-Bundes werden. Die Findungskommission schlug ihn einstimmig vor.

Der Deutsche Fußball-Bund hat sich auf einen Kandidaten für das Amt seines Präsidenten geeinigt: Der Vorsitzende des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg, Fritz Keller, soll den Posten übernehmen. Wie der DFB verkündete, schlägt seine Findungskommission Keller einstimmig zur Nominierung als Kandidat für das Amt vor.

Die Wahl findet im Rahmen des DFB-Bundestages am 27. September 2019 in Frankfurt am Main statt. Es ist geplant, dass sich Keller am 21. August in Berlin zunächst der Konferenz der Regional- und Landesverbände sowie der Generalversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) vorstellt. Anschließend soll er nominiert werden und sich noch am selben Tag den Fragen der Öffentlichkeit stellen.

Rücktritt Grindels Anfang April

Keller sei der erste und einzige Kandidat, mit dem die Findungskommission Gespräche geführt habe, hieß es in der Mitteilung des DFB. Der Winzer würde die Nachfolge von Reinhard Grindel antreten, der Anfang April das Amt aufgegeben hatte. Seitdem führten die DFB-Vizepräsidenten Reinhard Rauball und Rainer Koch die Geschäfte.