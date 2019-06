WM in Frankreich Fußballerinnen wollen gleiche Bedingungen

Bei der Fußball-WM der Frauen in Frankreich geht es nicht nur um den Titel. Die Spielerinnen kämpfen auch um Anerkennung und finanzielle Gleichstellung. Denn die Finanzlücke zwischen Männern und Frauen ist gewaltig.

Profi-Fußballerinnen verdienen immer noch deutlich weniger als ihre männlichen Kollegen. Vor dem Start der WM in Frankreich flammt die Diskussion um die Gleichstellung von Frauen und Männern und deren Bezahlung im professionellen Fußball wieder auf.

Zuletzt hatte die australische Spielergewerkschaft die FIFA aufgefordert, den Frauen das gleiche Preisgeld zu offerieren und dafür eine Kampagne gestartet. In der australischen Profiliga erhalten sie künftig bereits das gleiche Grundgehalt wie die Männer.

Auch die US-Amerikanerinnen und skandinavische Nationen hatten sich in der Vergangenheit mehrfach eine finanzielle Gleichbehandlung gewünscht. Norwegens Superstar Ada Hegerberg hat sich sogar wegen der ungleichen Bedingungen vor zwei Jahren aus dem Nationalteam verabschiedet.

Fußball: Der Kampf der Frauen um Anerkennung

Mittagsmagazin 13:00 Uhr, 07.06.2019, Tom Klees, WDR





275.000 Euro weniger für den Titel

Es geht in der Debatte vor allem um die Prämien. Sollten die DFB-Frauen in Frankreich den WM-Titel holen, bekämen sie zum Beispiel jeweils eine Prämie von 75.000 Euro. Das ist zwar deutlich mehr als in der Vergangenheit - für den ersten EM-Sieg 1989 gab es gerade einmal ein Kaffeeservice. Die Männer hätten für den Gewinn des WM-Titels im vergangenen Jahr allerdings je 350.000 Euro erhalten.

Der Verband verteidigt die unterschiedlichen WM-Prämienzahlungen. "Aktuell ist es so, dass mit der Frauen-Nationalmannschaft bei weitem nicht die Erlöse erzielt werden können, die im Männerfußball realisiert werden", sagte DFB-Interimspräsident Rainer Koch im ARD-Mittagsmagazin.

Man müsse mit den Frauen gemeinsam daran arbeiten, die Erlöse zu steigern, sagte Koch. "Man kann nur Gleiches gleich behandeln." Mehr Geld an die Frauen könne nicht gezahlt werden, denn: "Als gemeinnütziger Verband darf der DFB wirtschaftliche Geschäftsbetriebe mitunterhalten, diese Geschäftsbetriebe müssen selbst im Plus landen."

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sieht das ähnlich. "Wir generieren nicht die Gelder, also können wir sie auch nicht in der gleichen Höhe fordern", sagte sie der "Bild". "Ungerecht sind Gehälter dort, wo Männer und Frauen sich auf der gleichen Ebene bewegen und die Arbeitsbedingungen gleich sind."

Unterschiede bei der Fußballweltmeisterschaft zwischen Frauen und Männern

Mittagsmagazin 13:00 Uhr, 07.06.2019, Jacqueline Dreyhaupt, HR





Aufräumen mit Vorurteilen

Für FIFA-Präsident Gianni Infantino liegt der Grund für die Unterschiede auch in Fehlern des Weltverbands in der bisherigen Vermarktung von Frauen-Weltmeisterschaften "Wir müssen den Frauenfußball entwickeln und in ihn investieren", sagte er in der vergangenen Woche. "Wir müssen da mehr Aufschwung schaffen und ihn separat vom Männerfußball vermarkten."

Im Vorfeld der WM konnte das DFB-Team zumindest mit einem TV-Spot Aufmerksamkeit erregen. Darin gingen die Nationalspielerinnen selbstbewusst und ironisch mit Vorurteilen gegen Frauenfußball um - und brachten das Weltturnier ins Gespräch.

Werbespot der Commerzbank für die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen

Mittagsmagazin 13:00 Uhr, 07.06.2019





