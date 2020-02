Die Formel 1 verschiebt wegen des Coronavirus den Großen Preis von China.

Das eigentlich für den 19. April geplante Rennen in Shanghai soll zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr nachgeholt werden, wenn die Situation sich verbessert, wie die Rennserie am Mittwoch (12.02.2020) mitteilte. Die Chancen auf einen Nachholtermin erscheinen indes gering, da der Kalender mit 21 weiteren Rennen bis Ende November bereits sehr üppig gefüllt ist und kaum weiteren Raum bietet.

Der Veranstalter des Rennens habe nach längeren Gesprächen mit dem Motorsport-Weltverband FIA, dem chinesischen Motorsportverband und der Sportbehörde von Shanghai um die Verlegung gebeten, hieß es in der Mitteilung. Mit dieser Entscheidung solle "die Gesundheit und die Sicherheit der reisenden Mitarbeiter, der WM-Starter und Fans" gesichert werden.

Auch Zweifel an Rennen in Vietnam

Die Formel-1-Saison startet am 15. März im australischen Melbourne, eine Woche später geht es in der Wüste von Sakhir in Bahrain weiter. Am 5. April soll erstmals in Vietnam auf einem Stadtkurs in Hanoi gefahren werden. Doch auch an der Premiere dieses Rennens gibt es inzwischen Zweifel wegen des Coronavirus. Hanoi liegt nur rund 150 Kilometer entfernt von der Grenze zu China.

Eine Rennabsage in der Formel 1 gab es zuletzt 2011. Damals wurde der Große Preis von Bahrain zum Auftakt der Saison wegen politischer Unruhen im Zuge des "Arabischen Frühlings" nicht ausgetragen.

Auch Formel E wurde bereits abgesagt

Zuvor hatte die vollelektrische Rennserie Formel E schon ihr Gastspiel im chinesischen Sanya abgesagt, das für den 21. März geplant war. Auch eine Reihe weiterer Sportereignisse wurde wegen des Coronavirus gestrichen, darunter die Hallen-WM der Leichtathleten in Nanjing sowie mehrere Qualifikationsturniere für die Olympischen Sommerspiele in Tokio. Auch etliche Fußballspiele, etwa der asiatischen Champions League, wurden verlegt.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 12. Februar 2020 um 15:00 Uhr.