Das Schalke Los

Im Achtelfinale der Europa League kommt es zum direkten Duell der Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach. Das ergab die Auslosung in Nyon am Freitag.

Das Hinspiel wird am 9. März in Gelsenkirchen ausgetragen, das Rückspiel eine Woche später in Mönchengladbach. Die Schalker hatten sich in der Zwischenrunde souverän gegen PAOK Saloniki durchgesetzt. Die Gladbacher rangen nach toller Aufholjagd den AC Florenz nieder. Damit steht fest, dass ein Bundesligist das Viertelfinale im April erreicht. Das Finale findet am 24. Mai in Stockholm statt.

Gladbach und Schalke treffen durch die Auslosung innerhalb von zwölf Tagen gleich dreimal aufeinander. Denn schon am 4. März empfängt das Team von Gladbachs Trainer Dieter Hecking die Königsblauen zum 23. Spieltag in der Bundesliga.