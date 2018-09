Die Fußball-EM 2024 findet in Deutschland statt. Das entschied das UEFA-Exekutivkomitee. Der DFB setzte sich mit seiner Bewerbung gegen die Türkei durch.

Nach der WM 2006 findet 2024 das nächste große Fußballturnier in Deutschland statt. Der Zuschlag zur Ausrichtung der Europameisterschaft in sechs Jahren ging an Deutschland. Das entschied das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in Nyon. Das Bewerbungsteam um Botschafter Philipp Lahm und Bundestrainer Joachim Löw setzte sich gegen die Türkei durch.

Als Spielorte beim ersten großen Heimturnier seit der WM 2006 sind Berlin, München, Düsseldorf, Stuttgart, Köln, Hamburg, Leipzig, Dortmund, Gelsenkirchen und Frankfurt vorgesehen. Deutschland richtet zum zweiten Mal nach 1988 eine EM aus.

Wirtschaft rechnet mit Boom

Die deutsche Wirtschaft verspricht sich von dem Turnier im eigenen Land Milliarden-Geschäfte und einen Konjunkturschub. "Eine Fußball-EM in Deutschland ist eine positive Nachricht für viele Unternehmen hierzulande", sagte der Experte des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Volker Treier. "Solch ein Großevent sorgt für steigende Nachfrage durch privaten Konsum und durch Touristen." Die WM 2006 habe ungefähr 0,3 Prozent zusätzliches Wirtschaftswachstum gebracht. Durch die EM sei jetzt ein ähnlicher Schub zu erwarten.

Das deutsche Bewerbungsteam um Ex-Nationalspieler Lahm und DFB-Präsident Grindel war mit seiner Initiative erfolgreich.

Gute Infrastruktur

Der DFB punktete in seiner Bewerbung vor allem mit den vorhandenen Stadien sowie der bestehenden Infrastruktur und wirtschaftlicher Stabilität. Der weiterhin nicht komplett aufgeklärte Skandal um die WM 2006 spielte offensichtlich keine größere Rolle bei der Mehrheit der Wahlleute.

Der türkische Mitbewerber hatte vor allem für das fehlende Menschenrechtskonzept und aufgrund finanzieller Risiken schlechte Bewertungen durch die UEFA-Prüfer kassiert. Die Türkei scheiterte damit wie zuletzt bei den vergeblichen Anläufen für die EM 2008, 2012 und 2016.

Quelle: sportschau.de