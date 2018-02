Olympische Spiele Deutsches Eishockey-Team sensationell im Finale

Bei den Olympischen Spielen hat das deutsche Eishockey-Team das Endspiel erreicht. Im Halbfinale setzte sich die Mannschaft sensationell mit 4:3 gegen Kanada durch. Die Silbermedaille hat Deutschland damit sicher.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft steht sensationell zum ersten Mal in einem Olympia-Finale. Die DEB-Auswahl gewann im Halbfinale 4:3 gegen Kanada und trifft im Endspiel am Sonntag in Pyeongchang auf das Team der Olympischen Athleten aus Russland. Der Einzug ins Finale ist der größte Erfolg der deutschen Eishockey-Geschichte.

Die Silbermedaille hat das Team bereits sicher. 1932 und 1976 hatte es jeweils Bronze gegeben. Damals wurden aber keine Halbfinals ausgetragen.

