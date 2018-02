Olympische Spiele Silber für deutsches Eishockey-Team

Die deutsche Eishockey-Mannschaft hat die Sensation in Pyeongchang knapp verpasst: In einem spannenden Finale unterlagen die Deutschen den Olympischen Athleten aus Russland mit 3:4 in der Verlängerung.

Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr Olympia-Märchen in Pyeongchang mit Silber beendet. Das Team von Bundestrainer Marco Sturm unterlag im Finale der Winterspiele in Südkorea der russischen Auswahl unglücklich mit 3:4 (0:1, 1:0, 2:2, 0:1) nach Verlängerung.

Dennoch größter Olympia-Erfolg

Nach den historischen Siegen gegen Weltmeister Schweden und Rekord-Olympiasieger Kanada verpasste die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes die größte Sensation in der Eishockey-Geschichte knapp, feierte aber ihren größten olympischen Erfolg.

Felix Schütz (30.), Dominik Kahun (54.) und Jonas Müller (57.) erzielten die Tore für die deutsche Mannschaft, die mit Silber die bislang besten Olympia-Ergebnisse übertraf: 1932 und 1976 hatte Deutschland jeweils Bronze gewonnen.

Entscheidung in der Verlängerung

Russland, wegen der Dopingfälle als Olympische Athleten aus Russland angetreten, gewann zum ersten Mal seit 1992 wieder Olympia-Gold. Mit dem neunten Triumph zog die Sbornaja mit Kanada gleich. Wjatscheslaw Wojnow (20.) und Nikita Gusew (54./60.) trafen in der regulären Spielzeit für den Rekordweltmeister, Kirill Kaprisow (70.) sorgte in Überzahl für die Entscheidung.

Mehr Informationen zu den Olympsichen Spielen und der Silbermedaille im Eishockey unter sportschau.de.

