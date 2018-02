Nordische Kombination Deutsche feiern Dreifachsieg

Die Nordischen Kombinierer aus Deutschland haben bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang einen Dreifacherfolg gefeiert. Johannes Rydzek holte Gold vor Fabian Rießle und Eric Frenzel.

Medaillenflut in Pyeongchang: In der Nordischen Kombination gehen die ersten drei Plätze an deutsche Sportler. Gold holte Johannes Rydzek, gefolgt von Fabian Rießle und Eric Frenzel. Die Entscheidung in einem hochspannenden Wettkampf im Alpensia Nordic Park fiel erst kurz vor dem Ziel, als das deutsche Trio attackierte. Nur der Norweger Jarl Magnus Riiber konnte noch folgen, im Sprint war er aber chancenlos.

Favorisierten Japaner überholt

Vor der letzten Disziplin, dem Langlauf, mussten die Sportler aus Deutschland zwischen 24 und 34 Sekunden auf den Japaner Akito Watabe aufholen. Der war zuvor beim Weitsprung auf der Großschanze trotz wechselnder Windbedingungen starke 134 Meter weit geflogen und lag damit klar vorne. Der Japaner konnte in der letzten Runde in der Loipe jedoch nicht mehr mithalten und wurde am Ende Fünfter.

Drei Deutsche auf dem Podium hatte es in der Olympia-Geschichte nur einmal gegeben. 1976 gewann Ulrich Wehling im DDR-Trikot vor dem Westdeutschen Urban Hettich und dem zweiten DDR-Athleten Konrad Winkler.

