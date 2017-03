Sami Khedira (Deutschland), Joshua Kimmich (Deutschland), Mats Hummels (Deutschland) kommen zum Trainingsplatz.

Überstrahlt von Lukas Podolskis Abschieds-Gala hat die DFB-Elf gegen England einen Gegentorrekord gebrochen. Auch gegen Aserbaidschan soll hinten wieder die Null stehen. Das Erfolgsrezept? Komplex.

648 Minuten ist die Mannschaft von Joachim Löw nun ohne Gegentor - genau seit dem 0:2 gegen Frankreich beim bitteren Halbfinal-Aus bei der Europameisterschaft. In den folgenden sieben Partien gab es bei 19 erzielten Treffern keine einzige Gelegenheit, bei der der jeweilige Keeper des DFB-Teams einen Ball aus dem Netz holen musste. Rekord.

Gegner nicht in Top-Kategorie

Dabei steht "Die Mannschaft" doch seit der Ära nach der Europameisterschaft 2004 vor allem für eine Abkehr von den "altdeutschen Tugenden" wie "Betonabwehr" und Kampfkraft und stattdessen für eine spielstarke Performance und viele Tore. Hat der Bundestrainer sich seit dem WM-Titel 2014, als die Nationalmannschaft mit dem gelernten Innenverteidiger Benedikt Höwedes als Lösung auf der linken Seite den Titel holte, klammheimlich davon verabschiedet?

Nein, natürlich nicht. Maximal hat Löw die Abwehr wieder ein wenig mehr in den Fokus gerückt, doch letztendlich lässt sich das Erfolgsrezept seit der letzten Europameisterschaft vor allem an der Vielseitigkeit und Defensivstärke der eingesetzten Spieler und dem dazugehörigen System festmachen. Auch wenn natürlich die Einschränkung gilt, dass die Gegner in der WM-Qualifikation allesamt keine absoluten Spitzenteams sind. Doch auch gegen Italien und England gab es in Freundschaftsspielen kein Gegentor - 648 Minuten sind Rekord, Zahlen lügen auch in diesem Fall nicht.

Hochkarätiges Personal

Schon ein Blick auf das verfügbare Defensiv-Personal allein beweist, dass der Bundestrainer über eine hervorragende Auswahl verfügt. Die Abwehrspieler kommen vom FC Bayern München (beste Abwehr der Bundesliga), der TSG Hoffenheim (zweitbeste Abwehr) und dem FC Schalke 04 (drittbeste), sowie dem 1. FC Köln (sechstbeste). Auch die Defensiv-Legionäre stehen bei Klubs unter Vertrag, die nicht allzu viele Gegentore zulassen wie dem AS Rom (zweitwenigste Gegentore der Serie A) oder dem FC Arsenal (sechstwenigste der Premier League). Zählt man dazu den amtierenden (aktuell verletzten) Welttorhüter vom FC Bayern, den jeweiligen Torhüter des amtierenden spanischen und französischen Meisters Barcelona und Paris, sowie den hochtalentierten Bernd Leno von Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen, bekommt man eine Ahnung, warum "Die Mannschaft" so selten ein Gegentor hinnehmen muss.

Joachim Löw und Sami Khedira

Flexibilität und klare Aufgabenverteilung

Auch eine genauere Ansicht des 4-2-3-1-Systems, das Löw meist spielen lässt, lässt Rückschlüsse auf das Erfolgsgeheimnis zu. In der defensiven Schaltzentrale steht mit Sami Khedira von Juventus Turin - natürlich mit der besten Defensive der Serie A - einer der wohl komplettesten und abgeklärtesten "Sechser" der Welt. Obwohl Khedira auch die Spieleröffnung übernehmen kann und gelegentlich mit nach vorn vorstößt (zwei Tore aus den letzten vier Spielen), kann er sich doch größtenteils der Organisation des Defensivverbands widmen. Sein Gegenpart auf der Doppelsechs Toni Kroos ist eher für die Organisation der Offensive zuständig, kann gleichzeitig aber auch jederzeit absichern. Nicht umsonst ist Kroos genau in dieser Rolle unumstrittene Schlüsselfigur beim amtierenden Champions-League-Sieger Real Madrid.

Diese Flexibilität und Übersicht der beiden Strategen erleichtert den Innenverteidigern, die gegen Aserbaidschan wohl zunächst Mats Hummels und Benedikt Höwedes heißen werden, die Spieleröffnung, der sich vor allem Hummels widmet, während Höwedes der "Mann fürs Grobe" ist - wenn man das bei technisch so versierten Spielern überhaupt sagen kann. Das ist auch so, wenn Shkodran Mustafi oder Antonio Rüdiger dort spielen. Nur mit dem noch nicht wieder völlig genesenen Jerome Boateng teilt Hummels sich diese Aufgabe, Nachwuchsmann Niklas Süle ist ebenfalls so vielseitig, dass er diesen Part mitgestalten könnte. Auch alle Torhüter beherrschen das zeitgemäße Torwartspiel und können problemlos einen Angriff einleiten.

Kimmich und Hector keine Notlösungen

Auf den Außenbahnen stehen Joshua Kimmich und Jonas Hector - despektierlich könnte man fragen: "Ein Mittelfeld-Backup beim FC Bayern und ein Spieler vom 1. FC Köln, der nicht einmal international spielt und meist eben auch dort im Mittelfeld eingesetzt wird? Ist das das Nonplusultra, das Deutschland auf dieser Position zu bieten hat?" Ja, ist es - und das ist auch gut so. Dass Hector und Kimmich im Verein meist im Mittelfeld spielen, liegt vor allem an ihrer Vielseitigkeit. Köln kann es sich schlichtweg nicht leisten, einen Spieler mit Hectors Fähigkeiten "nur" in der Abwehr einzusetzen, vor allem wenn im Mittelfeld wichtige Spieler ausfallen. Dazu bringt Hector auch noch eine unglaubliche Zuverlässigkeit mit. Bis auf seine Gelbsperre absolvierte er bei den Geißböcken alle Saisonspiele.

Joshua Kimmich verarbeitet einen Ball artistisch

Bei den Bayern liegt Kimmichs "Rückversetzung" von einer Stammkraft zu einer der ersten defensiveren Wechsel-Alternativen vor allem am System, das Trainer Carlo Ancelotti dort spielen lässt. Da die Abwehrspieler der Münchener oft in Eins-gegen-Eins-Situationen verteidigen müssen und dem gerade erst 22-Jährigen dort noch ein bisschen Physis und Souveränität fehlen, spielt er meist im "überbesetzten" Münchener Mittelfeld.

In der Nationalmannschaft wird eher im Kollektiv verteidigt, was durch Spieler wie Khedira, der gegen Aserbaidschan übrigens vom Bundestrainer zum Kapitän befördert wurde, auch ohne Probleme möglich ist. So hat vor allem Kimmich den Spielraum, auch einmal einen Fehler zu machen, ohne dass dieser direkt zu einer Großchance für den Gegner führt und sich offensiver zu orientieren. Drei Scorerpunkte in zwölf A-Länderspielen sind für einen 22 Jahre alten Rechtsverteidiger eine mehr als ordentliche Bilanz.

"Balance" als Stichwort

So gibt es nun also weder eine klare Vorgabe, "Beton anzurühren", noch spielt die DFB-Auswahl stets offensiv so dominant wie beispielsweise der FC Barcelona, dass Gegner fast nie den Ball bekommen. Tatsächlich hat Löw mit seinem Trainerteam einen beeindruckenden Mittelweg gefunden, wie man balldominant agieren und gleichzeitig möglichst wenige Konter zulassen kann. Dieses System benötigt wiederum zwangsläufig die richtig ausgebildeten Spieler und eine glasklare Aufgabenverteilung und aktuell scheint es, als hätte man beim DFB diese Faktoren gut ausbalanciert. Das Stichwort "Balance" gehört nicht umsonst zu Löws Stammwortschatz.

Dass der Rekord gegen Aserbaidschan zumindest noch ein wenig ausgebaut werden kann, erscheint extrem wahrscheinlich, schließlich wird der überraschend gut in die Qualifikation gestartete Außenseiter wohl nicht direkt in der ersten Spielminute treffen. Gut möglich ist sogar auch, dass die Zeit ohne Gegentreffer sich noch um einiges verlängert. Die Gegner nach Aserbaidschan heißen Dänemark und San Marino, ehe der Confed Cup startet. Von solchen Zukunftsvisionen will man beim DFB-Team übrigens jedoch nichts hören: "Wir müssen von Anfang an zu hundert Prozent da sein, konzentriert und seriös spielen", mahnte Khedira. Damit dürfte der "Chef-Alchemist" in Deutschlands Defensivorganisation wohl auch meinen, dass gegen den aktuellen Gruppendritten wieder "flexibler Beton" angerührt wird.