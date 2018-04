Bayern München trifft im Halbfinale der Champions League auf Titelverteidiger Real Madrid und muss zuerst zu Hause antreten. Das ergab die Auslosung. Im zweiten Halbfinale trifft Liverpool auf den AS Rom.

Auf dem Weg zum möglichen Titelgewinn in der Champions League wartet auf den deutschen Rekordmeister Bayern München im Halbfinale eine hohe Hürde. Wie die Auslosung in Nyon ergab, trifft das Team von Jupp Heynckes in der Vorschlussrunde auf Titelverteidiger Real Madrid. Das Hinspiel findet Ende April in München statt, das Rückspiel eine Woche später in der spanischen Hauptstadt.

Im zweiten Halbfinale stehen sich der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp und der AS Rom gegenüber, der sich im Viertelfinale überraschend gegen den FC Barcelona durchgesetzt hatte.

Das diesjährige Finale der Fußball-Champions-League findet am 26. Mai in der ukrainischen Hauptstadt Kiew statt.

Mehr dazu finden Sie auf sportschau.de.

Über dieses Thema berichtet die tagesschau am 13. April 2018 um 14:00 Uhr.