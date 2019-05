Sensation in der Fußball-Bundesliga: Union Berlin spielt in der kommenden Saison erstmals in der Bundesliga. Im Relegations-Rückspiel gegen den VfB Stuttgart reichte den Berlinern ein 0:0.

Der 1. FC Union Berlin hat erstmals den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga geschafft. Den Berlinern reichte im Rückspiel der Relegation ein 0:0 gegen den VfB Stuttgart, der damit zum dritten Mal absteigt. Das Hinspiel in Stuttgart war 2:2 ausgegangen. Nach dem Schlusspfiff stürmten Union-Fans das Spielfeld und feierten mit den Spielern.

Weitere Informationen bei sportschau.de

