Schon Mitte Mai kann die Corona-Zwangspause der Bundesliga beendet sein: Bund und Länder gaben grünes Licht für sogenannte Geisterspiele. In den Vereinen laufen die Vorbereitungen für eine Ausnahmesaison an.

Die Bundesliga kann bald fortgesetzt werden: Bund und Länder haben gemeinsam die Erlaubnis für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs "ab der zweiten Mai-Hälfte" erteilt, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel auf einer Pressekonferenz mitteilte. In der Schalte vereinbarten Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder, dass die seit Mitte März pausierende Saison an neun Spieltagen mit sogenannten Geisterspielen zu Ende ausgetragen wird.

Als erstes Spielwochenende kommt damit möglicherweise schon der 16. und 17. Mai in Frage. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) strebt eine Beendigung der Saison bis zum 30. Juni an. Sie hatte Bund und Ländern vor der Entscheidung ein umfassendes Hygiene- und Sicherheitskonzept vorgelegt, um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus unter Spielern und Zuschauern zu minimieren.

Mannschaften müssen vor Spielen in Quarantäne

Vor dem Anstoß der nächsten Bundesliga-Partie sollen die Mannschaften in Quarantäne gehen - dies war in der Beschlussvorlage für die Regierung eine der Voraussetzungen. Derzeit sind die Profifußballer bei ihren Clubs weitgehend streng isoliert, aber noch nicht komplett in Quarantäne. Bei einem Serientest auf Corona-Infektion hatte es bei 1724 Tests in der 1. und 2. Liga zehn Corona-Fälle gegeben.

Die DFL will morgen bei einer Mitgliederversammlung die Ergebnisse der heutigen Entscheidung besprechen.

"Geisterspiele" für viele Vereine eine Überlebensfrage

Die 36 Profifußballvereine, die zur 1. und 2. Bundesliga zählen, hatten seit der Aussetzung der Spiele die Bedeutung einer baldigen Fortsetzung betont: Viele Clubs geraten ohne die an Spieltagen erzielten Einnahmen in finanzielle Nöte. Die nun vereinbarten "Geisterspiele" sichern zumindest Millionen an Übertragungsrechten durch das Fernsehen.

Viele Fanclubs hatten sich wiederum dagegen positioniert: Sie kritisierten unter anderem das Stadionverbot und die rein finanziellen Absichten, unter denen der Spielbetrieb fortgesetzt wird.

Trotz vereinzelter Unmutsbekundungen hält der bayerische Innenminister Joachim Herrmann Vandalismus vor den Stadien für unwahrscheinlich: "Ich glaube, dass die allermeisten Fans in der jetzigen Situation schon froh wären, wenn es wenigstens ein Fußballspiel im Fernsehen gäbe und nicht nur die Wiederholung von vor fünf Jahren", sagte er in München.