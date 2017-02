Torjubel bei den Spielern von Borussia Mönchengladbach

Die Partie zwischen dem FC Ingolstadt und Borussia Mönchengladbach hatte lange Zeit nicht viel zu bieten - bis der Ball von Lars Stindls Arm ins Ingolstädter Tor prallte. Am Ende gewann Gladbach glücklich mit 2:0 (0:0) und lieferte Diskussionsstoff für Regelexperten.

Es lief die 61. Spielminute, als Ingolstadts Marvin Matip einen Gladbacher Eckball mit den Kopf verlängerte. Der Ball prallte am zweiten Pfosten an Stindls Brust, dann an dessen ausgestrecktem Arm - und schließlich ins Tor. Schiedsrichter Christian Dingert gab den Treffer und die Gladbacher brachten die Führung über die Zeit. Der eingewechselte Hahn erhöhte kurz vor Schluss noch auf 2:0 (90.+1).

Stindl verzichtet auf Torjubel

Stindl verzichtete nach seinem Treffer auf einen Jubel, ging stattdessen mit skeptischem Blick zurück zur Mittellinie. "Es war eine schwierige Situation", sagte er nach Schlusspfiff bei "Sky", "auf jeden Fall keine Absicht." Dass er den Ball mit dem Arm ins Tor befördert hat, ist unstrittig. "Wenn der Schiedsrichter mich gefragt hätte, hätte ich es zugegeben", sagte Stindl. Kniffliger ist die Frage, ob das Handspiel regelwidrig war. Für eine aktive, bewusste Bewegung war die Reaktionszeit zu kurz. Aber Stindl hatte den Arm ausgestreckt und damit seine Körperfläche vergrößert - was für einen Regelverstoß spricht.

So argumentierten auch die Ingolstädter. "Was hat die Hand da oben zu suchen? Das ist ein ganz klares Handspiel", sagte Manager Thomas Linke. Kapitän Marvin Matip machte Stindl keinen Vorwurf, sagte aber, dass der Schiedsrichter das Handspiel hätte sehen müssen. "Dann geht das Spiel Minimum 0:0 aus und wir holen uns, was wir verdient haben."

Ingolstadt mit den besseren Chancen

Tatsächlich war die Gladbacher Führung nicht nur umstritten, sondern auch glücklich. Ingolstadt hatte bei einem engagierten Auftritt die besseren Chancen, scheiterte aber auch am starken Gladbacher Torhüter Yann Sommer.

Die Borussia hatte drei Tage nach der berauschenden Europapokalnacht von Florenz Probleme, in den Bundesligaalltag zurückzufinden. Ungewohnte technische Fehler beendeten vielversprechende Angriffe, sodass die Gäste kaum nennenswerte Torchancen hatten. Auch Angreifer Josip Drmic konnte seine Chance in der Startelf nicht für Eigenwerbung nutzen.

Hahn schließt schöne Kombination ab

Die beste Gladbacher Szene war das 2:0 in der Nachspielzeit: Nach einem zu kurz geratenen Befreiungsschlag von Ingolstadts Torhüter Hansen kombinierten die Gäste über Christoph Kramer und die eingewechselten Raffael, Mahmoud Dahoud und André Hahn. Letzterer beendete den Spielzug mit einem flachen Schuss ins linke Eck.

Gladbach jetzt gegen Hamburg und Schalke

Nach dem fünften Erfolg in den letzten sieben Pflichtspielen kann sich Mönchengladbach nach oben orientieren. Am kommenden Samstag um 18.30 Uhr geht es im Duell mit Schalke 04 um den Anschluss an die Europapokalplätze. Bereits am Mittwoch um 18.30 Uhr tritt die Borussia im Achtelfinale des DFB-Pokals beim Hamburger SV an. Der FC Ingolstadt bleibt mit 18 Punkten Tabellenvorletzter, hat nun vier Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Am Samstag um 15.30 Uhr tritt der FCI bei 1899 Hoffenheim an.