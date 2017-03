Werder Bremens Theodor Gebre Selassie (l.) und Wendell von Bayer Leverkusen im Zweikampf

Werder Bremen hat bei Bayer Leverkusen einen Punkt entführt. Fast über die gesamten 90 Minuten waren die Gäste sogar das bessere Team.

Kevin Volland brachte die Leverkusener mit einem Abstaubertor früh in Führung (7.), das Tor gab der Bayer-Elf jedoch keine Sicherheit. Die im Tabellenkeller stehenden Bremer wirkten spielerisch reifer und kamen durch das erste Saisontor von Claudio Pizarro in der 79. Minute zum verdienten Ausgleich.

Korkut bringt fünf Neue

Der neue Coach Tayfun Korkut krempelte sein Team im Vergleich zur 2:6-Niederlage bei Borussia Dortmund kräftig um: Neben dem verletzt fehlenden Kapitän Lars Bender ließ er vier weitere Spieler draußen: Admir Mehmedi, Tin Jedvaj, Charles Aranguiz und Kai Havertz. Javier "Chicharito" Hernandez, Aleksandar Dragovic, Julian Brandt, Julian Baumgartlinger und Karim Bellarabi bekamen eine Chance.

Bremen kam deutlich besser in die Partie und hatte in der zweiten Minute die erste dicke Chance. Theodor Gebre Selassie scheiterte per Kopf jedoch am stark reagierenden Keeper Bernd Leno. Die Verunsicherung der Bayer-Elf war trotz der Änderungen in der Startelf greifbar. Etwas überraschend fiel dann auch der Führungstreffer für die Elf von Korkut: Brands Schuss aus der Distanz klatschte an die Latte, sprang von dort zum frei stehenden Volland, der das Leder über die Linie drückte. Die Führung gab dem Heimteam jedoch keine Sicherheit. Immer wieder kombinierten sich die Bremer gefällig in den Strafraum, spielten vor dem Tor aber zu umständlich.

Bremen deutlich besser

Da auch die Bremer Hintermannschaft bei Strafraumszenen nicht immer sattelfest stand, waren beide Teams in der Folge damit beschäftigt, den Ball vom eigenen Kasten fernzuhalten. Beide Teams wollten in erster Linie Fehler vermeiden, das Geschehen spielte sich weitestgehend zwischen den Strafräumen ab. In der 31. Minute nahm sich Wendell ein Herz und schoss aus gut 20 Metern, Wiedwald konnte den Ball gerade noch über die Latte lenken. Bremen wirkte weiterhin gefälliger kam aber bis zur Pause nicht mehr zu einer dicken Chance. Bellarabi hatte die Gelegenheit zu erhöhen, schoss nach starker Einzelleistung aber ebenfalls über den Kasten.

Nach der Pause war es erneut eine Einzelaktion, die Leverkusen zur ersten Chance verhalf: Julian Brand war vom Bremer Mittelfeld nicht zu stoppen, marschierte durchs Mittelfeld und legt den Ball Bellarabi in den Lauf. Dessen Schuss aus halbrechter Position hätte im langen Eck eingeschlagen, wenn Weidwald mit einer starken Fußabwehr die Kugel nicht am langen Pfosten vorbeigelenkt hätte. Das war es dann aber auch schon wieder an Offensivaktionen des Champions-League-Achtelfinalisten. Werder ging jedoch in der Offensive weiterhin zu schlampig mit den sich bietenden Gelegenheiten um. Bartels passte in der 58. Minute von der rechten Außenbahn flach zum Elfmeterpunkt, wo Junuzovic völlig freistehend den Ball nicht richtig traf.

Toprak vergibt den Sieg vom Punkt

Mitte der zweiten Hälfte kam es zu einer längeren Unterbrechung, weil Gebre Selassie Bernd Leno bei einer halbhohen Flanke unglücklich im Gesicht traf. Der Bayer-Keeper konnte aber trotz stark blutender Nase weiterspielen. Werder wurde immer stärker, gewann die entscheidenden Zweikämpfe im Mittelfeld und machte Druck. Nur drei Minuten nach seiner von den grün-weißen Fans lautstark gefeierten Einwechslung machte Pizarro dann sein erstes Sasiontor (79. Minute). Nach einem Freistoß verwertete er einen verunglückten Torschuss halb mit der Hüfte, halb mit dem Oberschenkel. Es war der verdiente Ausgleich.

In den letzten Sekunden der Nachspielzeit vergab Ömer Toprak den Sieg. Seinen Elfmeter konnte Wiedwald sogar festhalten. Maximilian Eggestein hatte Benjamin Henrichs in die Hacken getreten als er einen Ball wegschlagen wollte. Die Bremer, die einen mehr als verdienten Punkt mitnahmen treffen am kommenden Spieltag auf RB Leipzig. Bayer Leverkusen muss nach dem Champions-League-Achtelfinale unter der Woche am kommenden Samstag bei 1899 Hoffenheim ran.