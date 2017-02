Burgstaller trifft zum 1:0

Mit zwei Traumtoren hat der FC Schalke 04 gegen Hertha BSC seine Aufholjagd in der Bundesliga fortgesetzt. Unter den Schalker Torschützen: erneut ein gefährlicher Guido Burgstaller.

Schalke profitierte von einem brandgefährlichen Nabil Bentaleb, der mit vielen klugen Pässen und herausragendem Auge für die Mitspieler einer der prägenden Akteure des Schalker Spiels war.

Die erste gute Torchance der Partie erspielte sich die Hertha in der 13. Minute: Vedad Ibisevic bediente Salomon Kalou, der jedoch aus halblinker Position über das Tor schoss. Die Schalker Antwort ließ nicht lange auf sich warten und hatte den oft zitierten "Hallo, wach?!"-Effekt: Auf Zuspiel von Nabil Bentaleb zog Leon Goretzka in der 16. Minute ab, traf aber nur den Pfosten. Doch spätestens jetzt war klar: Schalke macht heute ernst.

Bentaleb zum Dritten und zum Vierten

Die Schalker Fans mussten sich allerdings noch eine ganze Weile gedulden, bis sie endlich jubeln konnten - dafür fiel die Schalker Führung in der 42. Minute durch ein Traumtor: Auf Goretzka-Zuspiel lupfte der starke Nabil Bentaleb den Ball in den 16er auf Guido Burgstaller, der mit der Brust annahm und zum 1:0 einschoss.

Auch das Schalker Tor Nummer zwei war ein Leckerbissen für jeden Fußballfan: Goretzka nahm in einer Kontersituation im Mittelfeld Anlauf. Wieder kam das Zuspiel von Bentaleb. Goretzka entschied sich angesichts großer Löcher in der Hertha-Hintermannschaft zu einem Solo, tanzte John Brooks aus und schloss unhaltbar in die rechte untere Ecke ab. Die Hertha kam zu selten gefährlich vors Tor von Ralf Fährmann.

Berlin mit zu wenigen Torchancen

Erst in der 74. Minute erspielten sich die Berliner die zweite hochkarätige Torchance: Peter Pekarik konnte sich von rechts erfolgreich durchsetzen, doch sein strammer Flachschuss aus spitzem Winkel strich hauchdünn links am Tor der Schalker vorbei. In der Schlussviertelstunde bemühten sich beide Teams um die Entwicklung klarer Torchancen, was jedoch unterm Strich nicht mehr gelang.

Mit dem Sieg kletterte Schalke vorerst auf Rang elf, die Hertha rangiert nach der Niederlage auf Platz sechs.