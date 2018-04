Bundesliga Bayern München feiert den Meistertitel

Mit einem Sieg gegen Augsburg hat sich Bayern München vorzeitig die Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga gesichert. Zum sechsten Mal machten die Bayern den Sieg fünf Spieltage vor Ende der Saison klar.

Der FC Bayern hat seine 28. deutsche Meisterschaft perfekt gemacht. Mit einem 4:1-Sieg sicherten sich die Bayern beim FC Augsburg den sechsten Meistertitel nacheinander schon vor den verbleibenden fünf Spieltagen.

Das Team von Trainer Jupp Heynckes hatte in Augsburg wenig Mühe. Zwar ging der Gastgeber durch ein Eigentor von Niklas Süle in Führung. Doch München drehte die Partie durch die Treffer von Corentin Tolisso und James in der ersten Halbzeit. Nach dem Wechsel trafen Arjen Robben und Sandro Wagner.