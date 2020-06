Der FC Bayern hat sich mit einem 1-0-Sieg bei Werder Bremen den 30. Meistertitel gesichert. Dadurch können die Münchner nicht mehr eingeholt werden. Paderborn steht hingegen als Absteiger fest.

Der FC Bayern hat sich zum 30. Mal die deutsche Fußball-Meisterschaft gesichert. Die Münchner siegten beim abstiegsbedrohten Werder Bremen 1:0 (1:0). Bei zehn Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund ist die Mannschaft von Hansi Flick vor den letzten beiden Spieltagen der Saison nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen.

Paderborn steigt ab

Als erster Absteiger steht dagegen der SC Paderborn fest. Die Ostwestfalen verloren bei Union Berlin 0:1 (0:1) und müssen damit nach nur einem Jahr wieder den Gang in die Zweitklassigkeit antreten.

Werder bot den Bayern über weite Strecken Paroli, den Unterschied machte aber wieder Robert Lewandowski aus. Der Pole markierte in der 43. Minute bereits sein 31. Saisontor. Für die Münchner war es der 21. Pflichtspiel-Sieg in Serie gegen die Bremer, die sich einst mit den Bayern große Titelkämpfe geliefert hatten. In der Schlussphase drängte Werder auf den Ausgleich, insbesondere nachdem Alphonso Davies die Gelb-Rote Karte gesehen hatte (79.).