Die Basketball-Bundesliga hat sich gegen einen Abbruch der Saison entschieden. Zehn Teams wollen in der Coronavirus-Pandemie den Meister ausspielen. Es soll keinen Absteiger geben.

Die Basketball-Bundesliga will ihre Saison trotz der Coronavirus-Pandemie fortsetzen. Anders als zuvor die Topligen im deutschen Handball, Eishockey und Volleyball entschieden sich die 17 Klubs und die BBL-Spitze in ihrer Videokonferenz mehrheitlich gegen ein sofortiges Ende der derzeit unterbrochenen Spielzeit. Stattdessen wollen zehn Vereine den Spielbetrieb wieder aufnehmen, sobald die Politik dies erlaubt:

FC Bayern München

MHP Riesen Ludwigsburg

HAKRO Merlins Crailsheim

ALBA Berlin

EWE Baskets Oldenburg

RASTA Vechta

Brose Bamberg

BG Göttingen

ratiopharm Ulm

FRAPORT SKYLINERS

Sieben Vereine gegen Fortsetzung - kein Absteiger

Die BBL will ihren Meister in Turnierform küren: An Geisterspiele in zwei Fünfergruppen an einem Ort sollen sich Halbfinals und Finale anschließen. Die sieben weiteren Klubs entschieden sich gegen eine Fortsetzung der seit Mitte März unterbrochenen Saison - sie werden in der Abschlusstabelle dahinter platziert - der Abstieg aber entfällt.

Knapp fünfstündige Schalte

Die Vereine hatten mit der Ligaspitze in einer knapp fünfstündigen Schalte beraten. BBL-Geschäftsführer Stefan Holz hatte sich bereits zuvor für eine Fortsetzung der Saison ausgesprochen und auf einen großen Konsens gehofft.

Vor mehr als sieben Wochen waren die bislang letzten Bundesligaspiele absolviert worden. Vor der Unterbrechung lag Meister FC Bayern mit nur zwei Liga-Niederlagen an der Tabellenspitze, die Klubs hatten bis zu diesem Zeitpunkt zwischen 19 und 21 von 32 regulären Saisonpartien bestritten. Ende März hatte die Liga noch eine endgültige Entscheidung vertagt, nun gab es Klarheit. Auch die Fußball-Klubs der Bundesligen hoffen weiterhin noch auf eine Fortsetzung ihrer derzeit unterbrochenen Saison.