Die Schweizer haben offenbar mit deutlicher Mehrheit gegen einen schnellen Ausstieg aus der Atomenergie gestimmt. Das geht aus einer ersten Hochrechnung hervor. Damit wäre die Initiative der Grünen gescheitert.

Das Referendum für einen schnelleren Ausstieg aus der Atomenergie in der Schweiz scheint gescheitert zu sein. Nach Hochrechnungen des Schweizer Staatsfernsehens stimmten 55 Prozent gegen die Initiative, lediglich 45 Prozent waren dafür.

Die Grüne Partei hatte die Volksabstimmung auf den Weg gebracht. Danach sollten drei der fünf Atomkraftwerke des Landes bereits 2017 und das letzte 2029 vom Netz gehen.

Zunächst war ein Kopf-an-Kopf-Rennen von Gegnern und Befürwortern erwartet worden.

Zeitpunkt für Atomausstieg bleibt ungewiss

Nach der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima von 2011 hatte die Schweizer Regierung ein Umschwenken auf erneuerbare Energien bis 2050 beschlossen. Zugleich will die Regierung Atomkraftwerke, so lange sie als sicher gelten, in Betrieb lassen. Sie hatte vor dem Referendum gewarnt, ein vorschneller Ausstieg könnte Importe von ausländischem Atom- und Kohlestrom notwendig machen.

Befürworter des Referendums hatten auf das hohe Alter der Schweizer Reaktoren und das Risiko von Atomunfällen hingewiesen. Nach dem "Nein" zu der Initiative bleiben auch zwei besonders alte Kraftwerke in unmittelbarer Grenznähe zu Baden-Würtemberg bis auf weiteres in Betrieb.

Die Schweizer halten im Rahmen ihrer direkten Demokratie regelmäßig Referenden ab. Etwa 8,2 Millionen Wähler können damit auf die Politik Einfluss nehmen.