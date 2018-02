Mütze und Schal haben in diesen Wintertagen Hochsaison. Doch in Österreich muss für die warmen Helfer erst eine Ausnahme gemacht werden - denn normalerweise ist der Stoff bis zur Nasenspitze dort verboten.

Von Susann Burwitz, tagesschau.de

Brrrrr, ist das eisig da draußen: Das Thermometer befindet sich im freien Fall, dicke Schneeflocken und frostiger Wind lassen uns bibbern. Da hilft nur eins: Dick einpacken, sich am besten im Zwiebelprinzip - Schicht um Schicht - mit einen Schutzwall aus Klamotten gegen das Winterwetter rüsten. Da dürfen natürlich auch Mütze und Schal nicht fehlen, so schlittert man wenigstens halbwegs sicher durch die Kälte.

Freie Sicht von Stirn bis Kinn

Auch die österreichische Regierung zeigt in diesen Wintertagen ein Herz für Frostbeulen und legt sogar das Gesetz auf Eis. Denn eigentlich ist es in unserem Nachbarland seit vergangenem Oktober verboten, sich zu verhüllen - es gilt die Regel: Von Stirn bis Kinn freier Blick auf das Gesicht. Ansonsten droht eine satte Geldstrafe - bis zu 150 Euro kann das Tragen von Burka, Nikab, aber auch Karnevalsmasken, kosten.

Nun mag ja jeder über das Verbot denken, was er will - die Folgen des Gesetzes bei diesen Temperaturen wären doch herzzerreißend: Die armen Österreicher hetzen mit Leidensmine durch die Straßen, die Nasen leuchtend rot, die Arme fest um den zitternden Körper geschlungen und die Straßen sind erfüllt vom unablässigen Zähneklappern der geplagten Fußgänger und Fahrradfahrer.

Eine Frage des "Fingerspitzengefühls"

Um solche wintergrauen Szenen zu vermeiden, machen Politiker und Gesetzeshüter eine Ausnahme und sagen: Her mit Schals und Mützen! Das Verhüllungsverbot ist außer Kraft gesetzt, solange die Temperaturen nicht wieder nach oben klettern. Diese Ausnahme wurde in weiser Voraussicht im Gesetz festgehalten. Die Österreicher können also einmal beim erleichterten Aufatmen eine dicke weiße Dampfwolke in der eiskalten Luft aufsteigen lassen und sich dann tief in den Stoff einkuscheln.

Ab wann die Regelung wieder greift und damit das Gesicht wieder frei bleiben muss, ist übrigens nicht genau festgelegt. Da sollen die Polizisten "Fingerspitzengefühl" beweisen. Na dann bleibt ja die Hoffnung auf eine lange Saison des Einmummelns in Österreich - denn gefühlvolle Fingerspitzen behalten auch die härtesten Polizisten derzeit nur in dicken Handschuhen.