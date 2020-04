Nicht alle Nachrichten zur Corona-Krise sind schlecht: Täglich gibt es Meldungen über hilfsbereite Menschen oder originelle Ideen, um dem Leben etwas Normalität zu geben. Das gilt auch für höhere Weihen.

Von Wulf Rohwedder, tagesschau.de

Ja, auch die Kirchen haben sich auf die Pandemie eingestellt: Gottesdienste gibt es online, den Segen des Papstes kann man streamen oder herunterladen. Sogar seine Sünden kann man schon länger online beichten.

So weit, so gut, wären da nicht diejenigen Riten, bei denen die physische Anwesenheit zwingend erforderlich ist - wie die Segnung mit Weihwasser, die schon in außer-pandemischen Zeiten hygienisch zumindest fragwürdig ist.

Des Pfarrers geniale Osteridee

Oder war: Der katholische Pfarrer Timothy Pelc aus dem Ort Grosse Pointe Park nahe der Autostadt Detroit hat nun eine Möglichkeit gefunden, trotz der Pandemie Osterkörbe von Gemeindemitgliedern mit Weihwasser zu segnen. Zum Fest der Auferstehung nutzt er gleich zwei uramerikanische Heiligtümer: Autos und Waffen. Vor seiner Kirche richtete er ein Art Drive-In-Schalter ein, an denen seine Schäfchen durch das geöffnete Seitenfenster ihre Körbe aus sicherer Distanz besprenkeln lassen können.

Dazu nutzt er mehrere Wasserpistolen - unseren Recherchen nach unter anderem einen Super Soaker A4839E25 Zipfire mit 100 ml Fassungsvermögen und einer maximalen Schussdistanz von sechs Metern. Laut Herstellerangaben geeignet für Schützen im Alter von 6 Monaten bis sechs Jahren.

Nicht bekannt ist, ob Vater Pelc mit der Nahdistanzwaffe auch christliche Taufen durchführt oder der Gebrauchsanweisung folgt, laut der mit dem Super Soaker A4839E25 Zipfire nicht auf das Gesicht gezielt werden sollte.

Da ist noch Luft nach oben

Ein Drive-In-Abendmahl bietet Pelc leider noch nicht an. Vielleicht, weil er noch nicht den richtigen Hostienbeschleuniger gefunden hat. Hierfür würde sich eventuell der RFDS3816 Rapid Fire Disc Shooter anbieten, der dafür geeignet wäre, allerdings aktuell nicht lieferbar ist. Da bliebe dann noch das Vorbild Davids, der mit einer einfachen Schleuder Großes verrichtet hat.