Die vergangenen Jahre haben es eindrucksvoll bewiesen: Man sollte nicht alles glauben, was auf einem Bildschirm steht - außer natürlich das, was sie gerade hier lesen. Andernfalls sind Abwege programmiert.

Von Wulf Rohwedder, tagesschau.de

Trotz der Fake-News-Debatte ist die Bereitschaft, etwas bedingungslos zu glauben, wenn es nur auf einem leuchtenden Rechteck steht, bei vielen Menschen offenbar ungebrochen. Das gilt selbst dann, wenn die Realität im direkten Widerspruch zu dem steht, was da - nicht selten in Großbuchstaben und mit vielen Ausrufezeichen versehen - steht.

Was den einen in fragwürdige Filterblasen führt, bringt den anderen auf sehr viel realere Abwege: So gibt es immer wieder Autofahrer, die blind ihrem Navi vertrauen und so ihren 40-Tonner auf schmale Waldpfade, das Gefährt mit Überlänge in enge Wohnstraßen oder ihr Auto gleich direkt in einen Fluss fahren, weil der Unterschied zwischen Brücke und Fähre vom digitalen Helfer irgendwie nicht so gut rübergebracht wurde.

Rechts? Links? Egal!

Auch im fränkischen Ebersdorf kennt man das Problem: Dort wurde unlängst die Autobahnauffahrt geändert, sodass man nun rechts statt links auf die A73 abbiegen muss. Viele Navis wissen das jedoch nicht - und einige der Nutzer folgen halt lieber den virtuellen statt den physischen Schildern. Vielleicht schließen sie sich auch der Meinung an, dass der Unterschied von rechts und links überholt sei, was sich verkehrstechnisch bisher jedoch noch nicht bestätigt hat.

Die bisherige Folge: mindestens zwei Falschfahrer und fünf Auffahrunfälle. Polizei und Bauamt haben daher nach einer Lösung gesucht, die auch den Apologeten der digitalen Orientierung den richtigen Weg weist: große, blinkende, leuchtende, rechteckige Schilder mit der Aufschrift "Nicht nach Navi fahren!" Sogar an das Ausrufezeichen hat man gedacht, nur die GROSSBUCHSTABEN fehlen noch - vielleicht auch deshalb, um sich noch eine Eskalationsstufe offenzuhalten.

Manchmal zählt wahre Größe

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob das große Display das kleine an Glaubwürdigkeit schlagen wird. In diesem Fall gilt jedenfalls, dass die größere und plakativere Aussage auch die richtige ist - auch wenn sie diese Information auf einem kleinen, leuchtenden Rechteck lesen.

